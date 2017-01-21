Tarladan tezgaha uçuruma dikkat

Eylül ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği’ kararlarını hatırlatan Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serpil Kahraman, uygulamanın tüketiciye hangi hakları sağladığını anlattı.

‘Zorunlu etiket’ düzenlemesiyle artık ürünün alışından son satış fiyatına kadar tüm bilgilerine ulaşılabileceğini belirten Doç. Dr. Kahraman, “Vatandaşlar, bu uygulamayla birlikte, ürünlerin fiyat aşamalarını izleyerek nihai tercihlerini belirleyebilir. Dolayısıyla tezgaha ulaşana dek karşılaştığı yüksek kar marjları da aşağı düşecektir. Bu düzenleme iyi uygulanırsa, şeffaflığın yanında rekabeti ve tüketici bilincini de arttıracak” dedi.

UYGULAMA SAYESİNDE ŞEFFAFLIK SAĞLANDI

Gıda Komitesi’nin ilgili kanunda yaptığı değişiklikle birlikte marketlerin, fiyat ibarelerinde üretici fiyatı yanında kendi alış fiyatlarını da belirtmek durumunda olduğunu ifade eden Serpil Kahraman, “Üretim aşamasından tüketim noktasına kadar ki tüm aşamalarını gösteren ve bir nevi kimlik niteliği taşıyan künyelerdeki en önemli yenilik, ürünün alış fiyatının da yer alacak olması. Üzerinde QR kod da bulunan künyelerin numaralarının www.hal.gov.tr adresinden sorgulanmasıyla, üretici bilgileri, ürünün türü üretim yeri ve tarihi gibi bilgiler dışında, ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşana dek oluşan fiyat hareketlerine de ulaşılabilecek. Fiyat hareketlerinde şeffaflık sağlanmasıyla birlikte, bir nebze de olsa kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve aynı zamanda da ürün fiyatlarının kontrolüne destek vermek hedefleniyor” diye konuştu.

FİREYİ AZALTMAYA ÇALIŞILMALIYIZ

2015 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ortalama 100 milyar lira işlem hacmine sahip yaş meyve ve sebze de fire oranının yüzde 20’lere ulaştığını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Kahraman, “Esasen, ürünün üretim aşamasında verimi artırmak, üreticinin pazara erişimini kolaylaştırmak, tasnif ve ambalajdan tedarik zincirinde soğuk hava depolarının, lojistik süreçte ise frigofirik araçların kullanımına kadar olan süreçlerde standartlar getirmek gibi temel uygulama esasları üzerinde durulmalı. Nihayetinde, ekonomik verimliliği ve etkinliği artırmak, fire oranlarını ve maliyetleri azaltarak, fiyatların da düşmesinde etkili olacak” diyerek yapılması gerekenleri anlattı.