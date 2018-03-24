Taş Devri mağarası turizme kazandırılıyor

Yürüyüş grupları ve vatandaşların sık sık ziyaret ettiği mağaraların ışıklandırılması ve bakımının yapılmasını isteyen mahalle sakinleri mağaralara sahip çıkılmasını istiyor. İçinde oda, yerleşim yeri ve tarihi mezarların bulunduğunu ve ‘Taş Devri’ olarak adlandırılan mağaranın da ziyaretçi sayısının arttırılması isteniyor.

BURASI BİR YAŞAM ALANI

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Şahin, Pamukkale Karahayıt bölgesine 12 kilometre uzaklıkta olan mağaraların turizme açılmasını istediklerini belirterek “60 yaşındayım, ben bildim bileli bu mağaralar var. Çocukluğumdan bu yana mağaralara çıkarız. Mağaranın üst katları da var, oralara da çıkardık. Küçük küçük odalar var. Bir yaşam alanı burası, merak edenler geliyor buraya. Burası taş devri mağarası gibi. Kültür Bakanlığı, belediyelerin burasını canlandırmasını istiyoruz. Doğal, harika bir yer burası. Turistlere bu yerlerin açılması gerekli, ışıklandırması, bakımı, yolu yapılarak, vatandaşların daha rahat ziyaret etmesi sağlanmalı. Pamukkale’ye 12 kilometre uzaklıktayız. Pamukkale’ye Karahayıt’a gelen turistler buraya da getirilebilir” diye konuştu.