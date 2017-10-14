‘Tasarla, geliştir, uygula ve analiz et’

Mürsel Sabancı, kentteki sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına dahil olabilmeleri, kente değer katan bu kuruluşlarının stratejik düşünme becerilerinin arttırılması amacıyla Proje Atölyesi uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarının toplumun ihtiyaçları konusunda devlete ve yerel yönetimlere rehberlik ederek önemli bir işlevi üstlendiklerini söyleyen Sabancı, “Amacımız, şehir ve insana yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının birbiriyle tanışmalarını sağlayarak işbirlikleri geliştirmelerine destek olmak, ortak projelerin geliştirilmesini ve bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik fon temin etme çalışmalarında yol göstermektir. Biliyoruz ki ‘ideal şehir’ şehir ve şehirlinin birlikteliğinden doğar. Yapacağımız işbirlikleri ve ortaklıklarla insana ve şehre değer katan çalışmaların altına imza atacağımıza inanıyorum” dedi.