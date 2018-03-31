Teknopark gücümüzü artıracak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük binasında bulunan Senato Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, Teknopark Genel Müdürü Filiz Öner ve Teknopark Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Vali Esengül Civelek, “Günümüz dünyasında bir ülkenin rekabet gücünü ve toplumsal refahını belirleyen en önemli etkenlerden biri; bilgi üretip, teknoloji geliştirerek küresel rekabete uygun, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretmektir” dedi. Teknolojik ürünlerin artmasının, rekabet edebilirlik gücü ile ülkemizin ihracat hedeflerine, ulaşmasına büyük katkı sağlayacağını belirten Vali Civelek, “2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda yüksek teknolojili ürünlerin, ihracatımız içerisindeki payını arttırarak, ihracatın katma değerini yükseltmemiz büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.