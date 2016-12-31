Teleferik’te kar keyfi

Soğuk havaya aldırmadan zirvedeki tesislere akın eden çok sayıda İzmirli, Teleferik’te ender karşılaştıkları doğa olayının keyfini çıkardı. Çocuklarının kar özlemini gidermek için fırsat kollayan aileler ve kartopu oynayan gençler, Teleferik’te renkli görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinde kar tutmadığı için ilk tercihlerinin Teleferik Tesisi olduğunu söyleyen İzmirlilerden Ezgi Dünyaadamı, “Ulaşım kolay olduğu için direk buraya geldik. İlk kez bu kadar yoğun bir kar gördüm. Şimdi hem manzaranın hem de karın keyfini burada çıkarıyorum” dedi.

KAR VE MANZARA KEYFİ

İzmir’e çok kar yağmadığı için ilk fırsatta Teleferik’e çıktıklarını söyleyen 3 arkadaş Burak Filiz, Taylan Sadan ve Caner Sekitmen ise, “Karın tadını çıkarmak için buraya geldik ve yılın ilk karını bizim gibi görmek isteyen pek çok İzmirli de burada. Böyle güzel bir şehirde hem manzaranın hem de karın keyfini çıkarıyoruz” şeklinde konuştular.