Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Teleferik’te kar keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Balçova’daki Teleferik Tesisleri, kentte eşine az rastlanan bir olaya tanıklık etti. Yılın ilk karının düşmesiyle yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtüyü eğlenceye dönüştürmek isteyen İzmirliler, soluğu Teleferik’te aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Soğuk havaya aldırmadan zirvedeki tesislere akın eden çok sayıda İzmirli, Teleferik’te ender karşılaştıkları doğa olayının keyfini çıkardı. Çocuklarının kar özlemini gidermek için fırsat kollayan aileler ve kartopu oynayan gençler, Teleferik’te renkli görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinde kar tutmadığı için ilk tercihlerinin Teleferik Tesisi olduğunu söyleyen İzmirlilerden Ezgi Dünyaadamı, “Ulaşım kolay olduğu için direk buraya geldik. İlk kez bu kadar yoğun bir kar gördüm. Şimdi hem manzaranın hem de karın keyfini burada çıkarıyorum” dedi.

KAR VE MANZARA KEYFİ

İzmir’e çok kar yağmadığı için ilk fırsatta Teleferik’e çıktıklarını söyleyen 3 arkadaş Burak Filiz, Taylan Sadan ve Caner Sekitmen ise, “Karın tadını çıkarmak için buraya geldik ve yılın ilk karını bizim gibi görmek isteyen pek çok İzmirli de burada. Böyle güzel bir şehirde hem manzaranın hem de karın keyfini çıkarıyoruz” şeklinde konuştular.   

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Titiz hırsız ayakkabıları önce kokladı sonra çaldı

Titiz hırsız ayakkabıları önce kokladı sonra çaldı

El Bab’da iki askerimiz destan yazdı

El Bab’da iki askerimiz destan yazdı

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Milli Savunma Bakanı Işık'tan Namaz Dağı Üs Bölgesi'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Işık'tan Namaz Dağı Üs Bölgesi'ne ziyaret

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA