Teröre boyun eğmeyeceğiz

Ülkemizi içine çekmeye çalışan terör sarmalı; İzmir’de de kanlı yüzünü gösterdi. Hattın değil, bütün sathın mücadele ve müdafaasını gerektiren terör illeti, terör örgütlerinin kanlı işbirliği, İzmir’de de canımızı yaktı. Yaşanan bu kahpe saldırının ardından İzmir’in önde gelen isimleri teröre lanet yağdırdı.

İzmir Adliye Binası önünde meydana gelen terör saldırıların ardından, iş dünyası, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları başsağlığı mesajı yayımlayarak teröre tepki gösterdi.İzmir Adliyesi önünde yaşanan hain terör saldırısını lanetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Terör İzmir’de de hain yüzünü gösterdi. Şehit polisimizin kahramanca çatışması ve kendini feda etmesi, İzmir’imizi daha büyük bir felaketten kurtardı” dedi.

HAİN TERÖRÜ LANETLİYORUZ

İzmir Adliyesi, C kapısı girişi önünde yaşanan hain terör saldırısı sonrası olay yerine giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocoğlu, “Terör, İzmir’de de, İzmir Adliyesi’nde hain yüzünü gösterdi. Bir polisimiz ve bir adliye görevlimizi şehit verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Şehit polisimizin kahramanca çatışması ve kendini feda etmesi, İzmir’imizi daha büyük bir felaketten kurtardı. Hem kendi adıma hem de tüm hemşerililerim adına aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Biz birlik beraberlik içerisinde olmadığımız, küçük hesapları bir tarafa bırakmadığımız ve içeriden-dışarıdan belli çıkar odaklarının etkisinde kaldığımız müddetçe terörü yenemeyiz. 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, terörü yenmek için uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Hain terörü şiddetle lanetliyoruz” şeklinde konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli: Maalesef son 1 buçuk yıldır yoğunlaşan terör eylemleri dolayısıyla açıklama yapmaktan yorulduk. Ama şunun bir kere daha altını çizerek vurgulamak isterim ki, biz İstiklal Marşı “korkma” diye başlayan bir milletiz; ülkemizin birliğini bütünlüğünü, huzurunu ve bölünmez bütünlüğünü hedef alan bu terör eylemleri nihayetlenene kadar, son teröristin kökü kuruyana kadar mücadele etmeye, çalışmaya, üretmeye, yaşamaya devam edeceğiz. Korkmayacağız, yılmayacağız, ve bu olağanüstü durum geçene kadar her türlü güvenlik tedbirini almaya devam edeceğiz. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, İzmir’e ve ülkemize sabır ve metanet dilerim.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican: “Daha fazla sayıda can kaybı olabilirdi, fakat güvenlik güçlerimizin cefakar ve fedakar müdahalesi ile bu boyutta kaldı. Şehit olan kahraman polis memurumuz ve adliye memurumuza Allah’tan rahmet diliyorum ki çok daha büyük bir can kaybını hedefleyen teröristleri durduran Polis Memurumuz Fethi Sekin’in iman dolu ve teröristlerin üzerine yürüyen korkusuz yaklaşımı büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir.”

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan: “Kahpe terör, hoşgörünün, birliğin, kardeşliğin şehri İzmir’de alçak yüzünü gösterdi. Lanet olsun sizlere de sizi besleyen alçaklara da.”

AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık: “Teröristleri geberten kahraman polislerimizin alnından öpüyorum. Şehit olan polisimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum.”

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya: “İzmir, birliğin, dirliğin ve dirayetin şehridir. İzmir, hainlere ve onların işbirlikçilerine asla boyun eğmez. Başaramayacaksınız.”

AK Partİ İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli: “Güzel İzmirimizde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır: “Yurttaşlarımızı hedef alan terör saldırılarıyla birliğimizi bozamayacaklar. İzmirimizin huzurunun sarsılmasına izin vermeyeceğiz.”

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök: “Saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyor, saldırıyı gerçekleştirenleri de lanetliyoruz.”

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit: “Terör, alçak yüzünü bu kez İzmir’de gösterdi. Bu alçak terör saldırısı sonucu maalesef 2 şehidimiz var.”

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven: Kahpe terör örgütleri, hoşgörnün başkenti İzmir’e de kanlı ellerini uzatmışlardır. Saldırıyı lanetliyoruz.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu: “Terörizme boyun eğmeyeceğiz. İzmir’in kardeşliğine hiçbir terör saldırısı zarar veremeyecek.”

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş: “Kurtuluş Savaşı’nın Bayrak kenti İzmir, asla teröre teslim olmayacak.Teröre karşı kenetlenerek dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz.”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar: “Birliğimizi yok etmek için ateş hattına sürüklenmek istenen ülkemiz saldırılara sonuna kadar direnecek.”

ESİAD’TAN TERÖRE LANET YAĞDI

EGE Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı MustafaGüçlü, İzmir Adliyesi C kapısı önünde bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında büyük bir faciayı önleyen kahraman Şehit Polis memuru Fethi Sekin’in isminin İzmir tarihine kazındığını söyledi. Güçlü, “Ülkemizin refahını bozmaya çalışan hain terör örgütlerini kınıyor ve lanetliyoruz” dedi. 2017 yılına büyük umutlarla girildiğini ancak, önce İstanbul ve ardından İzmir’de yapılan hain terör saldırılarının büyük üzüntüsü ve şoku içinde olduklarını söyledi.

Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman yıla girer girmez İstanbul’da hunharca terör saldırısının acısını yaşarken, İzmir’de sivil halka karşı hain saldırıyla coğrafyada sergilenen oyunun vahşi yüzünün ortaya çıktığını söyledi.

EGİAD: TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ

Ege Genç İşadamları Derneği’nden yapılan açıklamada ise, “Terörle mücadele ve istihbaratta örnek kent gösterilen, İzmir’imiz, çok büyük bir hain planı yine polisimizin özverili müdahalesi sayesinde daha da büyümeden atlatmayı başarmıştır” denildi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü: “İzmir Adliye binası önünde gerçekleşen hain saldırıyı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Teröre diz çökmeyeceğiz. Tüm iş dünyasının ve vatandaşlarımızın da aynı şekilde davranacaklarına inancımız tamdır.”

Türkiye Kamu Sen İzmir İl Temsilcisi Ahmet Doğruyol: “31 Aralık gecesi İstanbul’da eğlencence merkezi katliamı ve İzmir. Görüldüğü gibi yedi düvel bir araya gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devletini hedef almış, Ülkemizi bataklığa sürükleme çabasına girmişlerdir. 15 Temmuzda başaramadıklarını terör saldırılarıyla başarmaya çalışmaktadırlar.”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk: “Bu saldırılar karşısında evlerimize kapanmayacağız. Çalışmaya, etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hükümetimizden beklentimiz; güvenlik güçlerimizi terörle mücadele konusunda bilgi ve donanım olarak en üst seviyeye çıkaracak adımları hızlı bir şekilde atılmasıdır. Nitekim bugünkü saldırı şehit düşen polisimizin dikkati sayesinde nispeten daha az kayıpla atlatılmıştır. İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırıda şehit olan polisimize ve adliye çalışanımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz.”

GÖKYÜZÜ BİLE AĞLADI

Şehit polis Fethi Sekin için Valilik önündeki törende binlerce İzmirli gözyaşı döktü. Kötü hava koşullarına rağmen binlerce İzmirli şehit polis için düzenlenen törene katılarak ailesini yalnız bırakmazken, sık sık “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Terör örgütü PKK mensuplarının dünkü terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için İzmir Valiliği önünde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.