Teröre ortak tepki kente müjde

Meclis üyeleri yılın ilk oturumunda yeni adliye binası için yer tahsisi başta olmak üzere önemli kararlara imza attı. Meclisin ilk oturumunda ihtisas komisyonları ile denetleme komisyonu seçimlerinin yanı sıra ilk defa Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu içinde seçim yapıldı. İlk oturumda gündemde bekleyen Selçuk Adalet Sarayı konusu da çözüme ulaştı. Konuyla ilgili meclis toplantısı içerisinde ara verilerek ilgili komisyonların toplanma kararı alındığı mecliste ilgili madde oy birliğiyle geçti.

Komisyon raporunun açıklanmasından sonra açıklama yapan Başkan Bakıcı, “Bakanlıktan olurumuz geldi. Dolayısıyla da hiçbir engel kalmadı. Bir iptal, iki tahsis yapacağız. Meteorolojiye verdiğimiz yer iptal edilerek adalet bakanlığına tahsis edilecek. Belediyeye ait iki yeri Adalet Sarayı için adalet bakanlığına ve diğer yeri de Meteorolojiye tahsis ediyoruz. Bu yeri Hükümet Konağı yapılsın diye daha önce tahsis etmiştik. Buranın ihalesi geçen ay yapılmıştı. İnşallah 2017 de yeni binamıza kavuşacağız” diye konuştu

HİZMETİN PARTİSİ OLMAZ

Selçuk için pek çok kişi ve kurumun parti farkı gözetmeksizin çalıştığını ifade eden Başkan Bakıcı şunları söyledi: “Doğal gazın Selçuk’a gelmesi Sayın Başbakanımızın bir sözüdür. Bunun takipçisi de İzmir Milletvekilimiz Sayın Atilla Kaya’dır. Tarih verilmiştir, ‘2017’nin başında doğal gaz Selçuk’a gelecek’ denildi. İçme suyuyla ilgili 126 km’lik bir çalışma da İZSU tarafından yapılıyor. Hizmetin partisi olmaz. Herkes gücüne göre yaşadığı beldeye hizmet eder. Biz de bunu yapıyoruz. Bu arada TOKİ ile ilgili hızlı bir çalışma içerisindeyiz. Tam 905 bin m2 alanda her Selçuklu’ya hitap edecek asgari barınma koşullarının üzerinde konutlar oluşturulacaktır. Bunlar Selçuk’a yakışacaktır. Bunun yeri de Bayrakçıkule’dir. Bunu şu an iktidarın gücüyle götürüyoruz.”

Tüm çalışmalarının amacının Selçuk Belediyesi’ni çok daha güçlü hale getirebilmek olduğunu belirten Başkan Bakıcı, “Selçuk’u dikkatli, özenli ve yaşanabilir kent olgusu içerisinde götüreceğiz. Selçuk’a hizmet etmenin onuru hepimizin” dedi.