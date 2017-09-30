‘Terörü bu topraklardan kazıyacağız’

Menemen ve Karşıyaka’da sivil toplum kuruluşları, esnaf ve muhtar ziyaretlerinde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, ilçelerde vatandaşları dinledi, sorunlarına birlikte çözüm aradı. Menemen’de muhtarlar ve ilçe Kaymakamı ile birlikte mahallelerdeki sorunları masaya yatıran Sürekli, vatandaşa daha iyi hizmet edebilmek için neler yapılması gerektiği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Özellikle son bir yıldır her türlü terör örgütüne karşı yoğun bir mesai harcandığını ve etkili mücadele edildiğini ifade eden Sürekli, «Dağ kadrosundakilere zorlu kış koşulları dahil bu ülkenin dağlarını, ovalarını dar edildik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güvenlik güçlerimizin gece gündüz devam eden çabalarıyla, terörü bu topraklardan kazıyıp sökeceğiz” diye konuştu.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yapılmaya çalışılan her türlü hain müdahaleye karşı dimdik duran gazilerin, vatan için canlarını hiçe saydıklarına dikkat çeken Sürekli, “Bu vesileyle tarih boyunca vatan, millet için şehadete koşmuş her Türk evladı gibi 15 Temmuz’da da milli iradenin yanında, cennet vatanın bütünlüğünü korumak için canını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimize sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.