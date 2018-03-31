Tiroid kanserinde ortak araştırma

EGE ÜNİVERSİTESİ VE YONSEİ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

ge Üniversitesi Eski Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokole Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Saffet Gönül, Yonsei Üniversitesi’nden Prof. Hang-Seok Chang başkanlığındaki heyet, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Gürgün, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin ve Endokrin Cerrahisi Birimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Makay katıldı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma yönünde, akademik değerliği yüksek yayınlar ve faaliyetler yapılmasını, yerli ve milli çıktıların elde edilmesini vizyon olarak belirlemiştir. Üniversitemizin, bu tip multidisipliner, uluslararası ortaklı çalışmaları sürdürmesini arzuluyoruz. Protokolün her iki kurum için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün aramızda olan değerli misafirlerimizi tekrar saygıyla selamlıyorum” dedi.

ORTAK TARİHİ PAYLAŞIYORUZ

Ege Üniversitesi adına bu protokolü imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Saffet Gönül, “Türkiye ve Kore gerçekten çok yakın dost ülkeler. Ülkelerimiz arasında sınır olamamasına karşın ortak bir tarihi paylaşıyoruz. Bu tarihi kardeş ülke Kore ile paylaşmaktan mutluyuz. Bu protokol ile bilimsel işbirliği anlamında kardeşliğimizin bir başka aşamaya geçeceğine inanıyorum. Prof. Dr. Hang-Seok Chang ve Doç. Dr. Özer Makay’a imzalamaktan mutluluk duyacağımız bu protokolü bize getirdikleri için özel olarak teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

EN ÇOK ARTAN KANSER TİPİ

Yonsei Üniversitesi Tiroid Kanser Merkezi Direktörü Prof. Dr. Hang-Seok Chang şunları söyledi: “Günümüzde tiroid kanseri, sıklığı en çok artan kanser tipidir. Pek çok açıdan bu kanser, iki ülke arasında benzerlik göstermektedir. Savaş yıllarına dayanan köklü kardeşlik ilişkilerimizi bir adım öteye taşımak sebebiyle bu konuda ortak çalışmaya karar verdik” şeklinde konuştu.