Tiyatro sahnesinde duygusal anlar

Eve Ensler’in Bosna savaşının ardından kaleme aldığı, bir mülteci kampında geçen oyunda Şenay Gürler, Hale Akınlı, Goncagül Sunar, Feri Baycu Güler, Gözde Kansu, Melisa Doğu ve Ece Yüksel sahne aldı. Savaşların kadınlar üzerindeki etkilerini anlatan oyunu İzmirli kadınlarla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da izledi. Duygusal sahneleriyle izleyicileri oldukça etkileyen oyunun ardından Dr. Kocaoğlu rol alan sanatçılara teşekkür ederek birer çiçek sundu.