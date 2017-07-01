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Tiyatrohane 5 yaşında

Tiyatrohane Sanat Okulu kuruluşlarının beşinci yılına girişlerini VLounge’da özel bir parti ile kutladı.

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Gecede yaşanan özel anlar Puçi fotoğraf ekibinden Dilara Karadağ tarafından objektiflere yansıdı. İzmir’in önde gelen sanatçıları ve oyuncularının eşlik ettiği partide Tiyatrohane’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında  gönüllüler tarafından kurulan ‘Patihane’ isimli sokak hayvanları grubu için bağış toplandı. Çekilişle onlarca hediye sahiplerini buldu. Monique Masius önderliğinde ‘Salsation’ ile doğaçlama danslara eşlik eden öğrenciler ve oyuncular gece boyunca eğlence devam etti. Alsancak’ta faaliyet gösteren Tiyatrohane Sanat Okulu, Ege Üniversitesi sertifika programı kapsamında yetiştirdiği yüzlerce öğrenci ve binlerce seyirci ile buluşturdukları oyunlarla, İzmir’in sanat hayatına değer katmaya devam ediyor.

 

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