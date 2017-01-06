Toplu taşıma zamlandı

Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu’nca belirlenen yeni toplu taşıma ücretleri, 15 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak. Yeni tarifeye göre; tam ve aktarma ücretleri yüzde 6,3 oranında artarken, öğretmen ve öğrenci biletlerinin ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'da tam biniş 2,50 TL olarak yeniden belirlenirken, transfer (aktarım) ücretleri de 1 TL olarak belirlendi. 1,75 TL olan öğrenci ve öğretmen indirimli bilet fiyatları aynı kaldı. UKOME tarafından belirlenen yeni tarifelere göre;özel halk otobüslerinde (ÖTA, ÖHO) tam biniş ücreti 2,75 TL’ye çıkarılırken, indirimli biniş ücreti de yine 1,75 TL olarak uygulanacak. Kısa mesafe yolculukları için ödenen minibüs ücreti 2,75 TL’ye, uzun mesafe için ise 3,15 TL’ye yükseltildi.

TELEFERİK ARTIK ÜCRETLİ

Transfer uygulaması hakkı bulunmayan bir binişlik 4 TL’lik kullan at bilette herhangi bir değişiklik olmazken, Esenboğa Havalimanı- Ankara arasında hizmet veren BELKO AİR’ler de 11 TL oldu. Özel halk otobüslerinde tam bilet 2,75 TL, indirimli 1,75 TL olurken dolmuşlarda ise kısa mesafe 2,75 TL,uzun mesafe de 3,15 TL oldu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, toplu taşıma amaçlı 2014 yılından itibaren ücretsiz olarak hizmet veren Yenimahalle-Şentepe Teleferik hattında, 1 TL karşılığında ücretli olarak yolcu taşınacağını bildirdiler. Yetkililer, yolcuların Yenimahalle Metro istasyonunda aktarma yaparak metroyla yolculuklarına devam etmeleri halinde, bilet ücretinden teleferik için verdikleri 1 TL’nin düşürüleceğini söylediler. Yetkililer, raylı sistemleri kullanarak Yenimahalle Metro İstasyonu’na gelen yolcuların aktarma yaparak yolculuklarına devam etmeleri halinde ise teleferik ücreti alınmayacağını söylediler.