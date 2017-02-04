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Toplu taşımaya 125 milyonluk yatırım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılında başlattığı toplu taşımada yenileme ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

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Yenileme çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un katıldığı törende Paşalanı ve Gaziosmanpaşa hatlarında hizmet verecek olan 24 modern toplu taşıma aracı hizmete girdi. Modern araçların hizmete alım töreninde konuşan Başkan Uğur, toplu taşımaya yapılan yatırımların 125 milyona ulaştığını söyledi.  

YENİ YATIRIMLAR ESNAFA DA KAZANDIRACAK 

Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde düzenlenen törende konuşan Başkan Uğur, Balıkesir’in Büyükşehir olması ile esnafın ekmeğinin de büyüdüğünü ifade etti. Esnafın ekmeğini daha da büyütmek istediklerini söyleyen Başkan Uğur, “İşi, aşı büyütmek istiyoruz. Bugün Organize Sanayi Bölgesi’nde önemli bir imza attık. Bugün atılan imza ile Türkiye Şişecam fabrikaları Balıkesir’e 400 milyonluk yatırım yapma kararı aldı. 200 dönümde yerini aldı. Bu 400 milyonluk yatırım, en az 400 milyonluk daha yatırımcı getirecek. Genel müdür dedi ki; bu fabrikanın bacasının 2018 yılının Mart ayında tüteceğini söyledi. Oraya Kale Grubu, Filli Boya ve Hek Gıda’da geliyor. Bu ne demek? Aş demek iş demek. Şoför esnafı daha fazla insan taşıyacak. Simitçi daha fazla simit satacak. Hareket gelecek Balıkesir’e. Yaptığımız bütün yatırımlar, rekreasyon alanları, hepsi Balıkesir için” dedi. Şoför esnafına teşekkür eden Başkan Uğur, yeni araçların vatandaş içinde esnaf içinde iyi olduğunu belirtti. 

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