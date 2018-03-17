Torbalı Belediyesi’nden eğitime sınavlı katkı

Torbalı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortak bir projeyle üniversiteye hazırlık ve liselere giriş sınavlarında öğrencilerin başarı oranlarını artırmak amacıyla Yükseköğretim Kurumları Deneme Sınavı (YKS), Liselere Giriş Sınavı (LGS) deneme sınavları düzenledi.

Torbalı’daki 13 resmi, 3 özel lisede toplam 2 bin öğrenci Yükseköğretim Kurumları deneme Sınavı’na girerken, 33 Orta okulda da 2 bin 580 öğrenci de liselere giriş için yapılan deneme sınavına girdi. Merkezi sistem mantığıyla hesaplanacak deneme sınavları sonucunda Torbalı’daki öğrencilerin başarı durumu da görülebilecek.

BAŞKAN BAŞARI DİLEDİ

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun ile birlikte deneme sınavı yapılan okulları gezdi. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Görmez, eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirterek, “Göreve geldiğimizden beri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordinasyon halindeyiz. Okullarımızın eksikliklerinin tamamlanması konusunda elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti içerisindeyiz. Gerek araç gereç temin ederek gerekse çevre düzenlemelerinde bulunarak katkı sağlıyoruz. Sadece okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi manasında değil, öğrencilerimizin başarı grafiğini artırmak için de eğitim camiamızın yanındayız. İlçe çapında düzenlenen bu tür deneme sınavlarına da sponsorluk desteği sağlıyoruz. 25 okulun yapımına öncülük ettik. İlçe milli eğitime okul yapımı için 60 bin metrekare arsa ürettik. Okullarımızın bütün sportif ve sosyal projelerine katkıda bulunuyoruz” dedi.