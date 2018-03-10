Torbalı’da 2. TOKİ heyecanı başladı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Torbalı Ayrancılar’da yapımına başlanan 315 adet konut ve 8 adet iş yeri hızla yükselirken, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Ergün Turan inşaat alanında incelemeler bulundu. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, TOKİ Başkanı Turan’la inşaat alanında yaptığı görüşmede 2. Etap TOKİ Projesi için de talepte bulundu.

YOĞUN TALEP VAR

Uzun süreden beri gündemde olan yoğun taleple ilgili konuşan Başkan Görmez, “Torbalı çok hızlı büyüyen bir ilçemiz. Bu anlamda ciddi istekler, potansiyel var. Mevcut 315 konutluk projemize ek olarak kinci bir proje için farklı seçenekleri, alanları konuştuk. TOKİ Başkanımız M. Ergün Turan’la daha önce bu konuyu Ankara’da da görüşmüştük. Talebimiz değerlendiriliyor. Kesin karar için daha erken ancak bu yönde bir çalışmanın olacağını ön görüyoruz. Torbalı’da sosyal ve kültürel dokusu bakımından benzer projelerin fazlasıyla karşılığı var. TOKİ’ye yönelik daha önce bir anket yapmıştık. 15 binin üzerinde başvuru yapılmıştı. Bu ankette konut seçenekleri belirlenmişti” dedi.

Torbalı’nın en büyük mahallesi Ayrancılar’da yapımına başlanan TOKİ konutları projesi inşaatı ise hızla yükseliyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından 315 adet konut, 8 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 22 Mayıs’ta ihale yapılmıştı.

450 İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Ayrancılar’da kurulan inşaat şantiyesinde 450 inşaat işçisi ile teknik ve idari personelin kaldığı belirtiliyor. Yükseklikleri zemin+5 olan konutların 156’sı 2+1 ve 159’u ise 3+1 planında inşa ediliyor. Proje aşamasında modern ve yerel mimari sentezlendi. Cephelerde söveler ve dekoratif pencereler ile farklılık oluşturulmaya çalışıldı.Dükkanlarla, konutlar iç içe tasarlandı. Konutların yanı sıra donatı alanları,meydanı, dükkanları, geniş peyzaj, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları ile ihtiyaçlara yanıt verecek yeni yerleşim alanı oluşturuldu.