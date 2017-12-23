Torbalı’da arsa fiyatları hız kesmiyor

Çok ev satılan ilçe olan Torbalı, TUİK verilerinde konut satış adedi sıralamasında 4’üncü sıraya yerleşti. Bölgedeki arsa sahiplerinin gayrimenkullerini satma konusunda aceleci davranmamasını öneren arsa uzmanları, konumu, ulaşım rahatlığı ve arazi yapısı olarak gelişime çok uygun olan ilçedeki arsa fiyatlarının gün geçtikçe yükselme trendinde olduğuna dikkat çekti. Bazı noktalarda ise tarlaların metrekaresinin 2 bin TL’ye kadar satıldığı belirtiliyor. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Torbalı Ayrancılar bölgesindeki İzban, otoban gibi ulaşım olanakları, sanayileşme ve buna paralel olarak artan konut ihtiyacıyla birlikte özellikle son bir yıl içinde arsa fiyatlarının yükseldiğini dile getirdi.

BÖLGE NÜFUSU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İlçede ulusal çapta ilgi gören konut sitelerinin de yapımına başlandığını ifade eden Abdulvahap Olgun şu bilgileri verdi: “Torbalı İzban’ın ardından ulaşım olanaklarının da artmasıyla aranan bir ilçe konumuna yükseldi. Torbalı, Ayrancılar, Pancar ve Kuşçuburun gibi bölgelerde sanayileşme nedeniyle artan beyaz yakalı nüfusun konut ihtiyacını karşılamak için yapımına başlanan lüks konutlar da dikkatleri çekiyor. İnşaat projeleri sıradan olmanın ötesinde markaları ve kaliteleriyle de ilgi görüyor. Arsa sahiplerinin orta ve uzun vadede kazançlı çıkacağı Torbalı’da, plan proje ve imar çalışmaları sürüyor. Bölgede kamu sektörü, kurumsal şirketler ve özel sektör projelerinin yapımı da devam ediyor. İzmir’e ve havaalanına olan yakınlığı, geniş arazi yapısı, ulaşım olanakları ve sanayi bölgelerinin kümelendiği bir yer olan Torbalı’da 20 bin civarında yeni konut yapılması öngörülüyor.”