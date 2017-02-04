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Torbalı’da esnafa köylüye müjde…

Türkiye İstatistik Kurumu 2016 verilerine göre, binde 49.7’lik nüfus artışı hızıyla İzmir’de 30 ilçeyi geride bırakan Torbalı’da sanayi siteleri, köyler ve stratejik bütün noktalara güvenlik kameraları yerleştiriliyor.

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Sanayi sitesi esnafından, köy muhtarlarından ve ilçe halkından gelen yoğun talep üzerine böyle bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, şunları söyledi: “Bu konuda Kaymakamlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarla koordineli olarak çalışıyoruz. Amacımız hem caydırıcı olmak hem de esnafımızın, köylümüzün kendini  daha da güvende hissetmelerini sağlamak. Olası adli vakaların çözümünde daha hızlı olmak. Kırsal alanlardaki kameralar Jandarmaya,  sanayi siteleri ve stratejik öneme sahip sanayi tesisleri, işletmeler, kurumlar ise polisimizin merkezi görüntü izleme sistemine bağlanacak.”

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