Torbalı'ya doğalgaz abone merkezi açılıyor

9 yıldır ilçede açılması için çalınmadık kapı bırakılmayan İZMİRGAZ Abone Merkezi için Torbalı Ticaret Odası yer tahsisinde bulundu. İlçeye gelen İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ve Genel Müdür Yardımcısı Cebrail Özdemir, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ile görüştü. Oldukça verimli geçen görüşmenin ardından bir açıklama yapan TTO Başkanı Olgun, doğalgaz abone merkezi açılması için yer tahsisinde bulunacaklarını açıkladı.

Torbalı; İzmir genelinde Karşıyaka, ve Kemalpaşa’nın ardından, doğalgaza kavuşan üçüncü ilçe oldu. 2006 yılında Torbalı’ya toplam 6 bin 931 metre çelik hat ve 57 bin 981 metre polietilen hat döşendi. 12 yıl önce Torbalı da kullanılmaya başlayan doğalgaza olan ilgi en üst seviyeye ulaştı. Yakıt tasarrufu ve rahatlık arayanlar doğalgaz kullanmayı tercih edince ilçede sayıları 15’i bulan doğalgaz firmaları talebe cevap verebilmek amacıyla tam kapasiteyle çalışıyor.