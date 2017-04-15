Trendleri yeni nesil belirliyor
Akranları daha iş ararken o, 22 yaşında 500 kişiye iş ekmek kapısı oldu. İnovatif bakış açışı ve sektöre dinamizm katan tasarımlarıyla tanınan Süleyman Çelikkaya, mobilya sektörünün genç umudu oldu. Sektörde ailesinin 3. kuşağını başarıyla temsil eden Çelikkaya, bakış açılarının mobilya seçimini etkilediğini kaydetti.
Yerli mobilya sektörünün bayrağını ulusal ve uluslararası pazarlarda yükselten markalar gençlerin omuzlarında yükseliyor. İsviçre’den Yemen’e kadar üç kıtaya ihracat gerçekleştiren yurtiçindeki bayileriyle mobilya trentlerini belirleyen Royasis Mobilya yeni neslin ellerinde şekilleniyor. Yaklaşık 500 kişiye iş ekmek kapısı olan firmanın sorumluluğunu daha 22 yaşındaki Süleyman Çelikkaya taşıyor. Çocukluğunun mobilya atölyesinde geçtiğini vurgulayan Çelikkaya, sektördeki deneyiminin nerede ise yaşıyla bir olduğu görüşünü taşıyor.
MOBİLYALARI AKILLANDIRACAĞIZ
Mobilyaların insanların yaşam biçimlerini yansıtan en önemli unsuların başında geldiğini vurgulayan sektörün genç umudu Süleyman Çelikkaya, geniş bir coğrafyaya mobilya üreten firmaların muhtemel kullanıcıların hayat tarzlarını yakından incelemesi gerektiğini söyledi. Çelikkaya, "Mobilya alım kararının yüzde 80’inin altında kadınların imzası vardır. Onlara bu kararı verdirecek isteklerini titizlikle ele alarak tasarımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekibimizin yaklaşık bir yıllık çalışmasının ardından tasarımlarımızı kozalarından çıkartıyoruz" dedi.
‘Nihai tüketicilerin rahatlık mı, tarz mı?’ tercihi arasında tercih yapmaya zorlanmasının doğru bir yöntem olmadığını belirten Çelikkaya, "Hem rahat hem de tarz mobilyalar üretilebilir. Tarz oluşturmak için rahatsız bir oturma gurubu üzerinde kimse huzurlu olamaz. İşlevsel, rahat ve özgün koleksiyonlar övgüyü hak ediyor. Bizim gibi ezber bozan tasarımları imal eden firmalar iyi geri dönüşümler alıyor. İzmir Kısık’daki fabrikamızda AR-GE çalışmalarını sürdürdüğümüz ürünler var. Bilgi toplumuna insanlarımız akıllandı, binalar akıllandı. Sıra mobilyaların akıllanmasında" şeklinde konuştu.
HEDEFİ İTALYA'YA MOBİLYA İHRACATI
Ailesinini mobilya üretiminde üçüncü kuşağını temsil eden Süleyman Çelikkaya genç yaştaki başarısını çocuk yaşlarda işe başlamasına bağlıyor. Gözünün yükseklerde olduğunu vurgulayan Çelikkaya şunları söyledi: "Babam daha ben çocuk iken atölyeye götürürdü. Anlatmaktan, nasihatten çok yaşayarak görmemi sağlardı. Kamyon sardığım günler de oldu, döşeme yaptığım günlerde. İşin içinde yaşayarak çözüm üretmek farklı bir haz yaşatıyor insana. Mobilyada tasarım yıldızı İtalya’da bir mağaza açarak mobilya ihraç etmek en büyük arzum. Bu işin üniversitede eğitimini alan erkek kardeşim en büyük destekçim olacaktır. Sabırla bu işte yetişmeme destek veren babam Sezgin Çelikkaya’nın onursal patronumuz olarak artık annemin yanında biraz istirahat etmesi daha az yorulması orta vadede hedeflerim arasında yer alıyor."
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