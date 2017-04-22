TÜRAP’ta geniş katılımlı buluşma

Geniş katılımla düzenlenen lansman organizasyonunda Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Türkiye Başkanı Ömer Kaplan, Müsiad İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, Müsiad Aydın Şube Başkanı Murat Aksüt, Batüder Genel Başkanı Akın Kazançoğlu, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Türap Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Kılıç ve Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar konuşma yaptı.

Türap Genel Sekreteri Demet Aksu’nun açılış sunumunu yaptığı toplantıda ilk sözü alan Türap Genel Başkanı Sabuhi Attar katılım gösteren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, etkinliğinden öneminden bahsedip şunları söyledi: “Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz organizasyonlarda Türk ve Arap iş dünyasının temsilcilerini birbirleri ile buluşturduk. İki bölge arasındaki ticaretin gelişmesine katkıda bulunduk. Arap ülkeleri ile ticarette ülkemiz çok sayıda yol kat etti. Özellikle bu sene ilk defa yapacağımız gıda sektörüne yönelik olan çalışmamızda Türk firmalarının hali hazırda kullanmış olduğu ‘Helal Sertifikası’nın avantajını değerlendireceğiz.”

ETKİNLİK HACMİNİ GENİŞLETECEĞİZ

“Bu sene etkinliğimize Arap dünyasının iş temsilcilerinden yaklaşık 3000 kişilik bir başvuru geldi. Aldığımız başvuruları değerlendirerek 20 ülkeden toplamda 700 kişilik şirket ve işadamı grubunu ağırlayacağız. Etkinliği bu sene Çeşme’den Kuşadası’na kaydırarak bölgede gerçekleştirmek istediğimiz Sağlık Turizmi ve Turizm çalışmalarına katkıda bulunmayı da hedefliyoruz. Ekonomi Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızdan da aldığımız destekler ile etkinliğimizin hacmini büyüteceğiz. Kurmuş olduğumuz Türk-Arap dünyasının en büyük hukuki birlikteliği ile 22 Arap ülkesi ve Türkiye’nin en seçkin avukatlarından oluşan 50 kişilik bir ekiple şirketlerin tüm hukuki ihtiyaçlarına da hizmet vereceğiz.”

GURURLA İZLİYORUZ

Batüder Genel Başkanı Akın Kazançoğlu, Arap ve Türk dünyasının karşılıklı olarak birbirine fayda sağladığı lokomotif sektörlerin gıda, inşaat ve turizm olduğunu söyleyerek gerçekleşecek olan bu etkinliğin Türkiye, İzmir ve Aydın’ın ekonomisine ciddi miktarda katkı sağlayacağını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. MÜSİAD Aydın Şube Başkanı Murat Aksüt, “Buraya davet alıp katılmaktan büyük onur duyuyorum. Dilerim Türk- Arap işbirliğinin artmasına sebep olan bu toplantı çok başarılı geçer” dedi.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, “Biz MÜSİAD üyeleri olarak bütün yönleri ile üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlamaya çalışıyor. Bazen kendi iş yoğunluğumuz sebebi ile ihracatı gözümüzden kaçırıp, iç piyasaya daha fazla önem veriyoruz ama Türap’ın düzenlemiş olduğu bu etkinlik ile hali hazırda 47 milyar dolara ulaşan Türk-Arap ticaret hacminin daha da artacağına yönelik inancımız tam. Herkesi bu etkinliğe destek olmaya bekliyorum” diye konuştu.

Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Türkiye Başkanı Ömer Kaplan ise, “Değerli dostum Sabuhi Attar bundan 32 sene inanarak çıktığı bu yolda başarılı olmasını gururla izliyorum. Türk ve Arap ülkeleri arasında ticarete dün İzmir’de, bugün Kuşadası’nda yarın ise başka bir şehirde devam edeceğine şüphem yok” şeklinde konuştu