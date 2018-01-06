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Turgutlu’nun Kent Müzesi’ne ziyaretçi akını

Turgutlu'da 19 Mayıs 2017’de açılan Kent Müzesi, 10 bin ziyaretçiyi ağırladı.

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Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından tarihe ışık tutacak projelerden biri olarak hayata geçirilen Kent Müzesi’ne ilgi her geçen gün artıyor. Açıldığı mayıs ayından bu yana binlerce ziyaretçi ağırlayan müzenin 10 bininci ziyaretçisi ise Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Uslu oldu. Müze sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından teşekkür belgesi verilen Rümeysa Uslu, Turgutlu tarihi hakkında bilgi edinmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür belgesi jest için de Turgutlu Belediyesi’ne teşekkür etti.

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