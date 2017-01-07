Turgutlu’nun “Tahsin Babası’’ emekli oldu

Bu görevde bulunduğu sure içinde Halil Kale Fen Lisesi Türkiye’nin eğitimdeki büyük başarısının mimarlarından oldu.

Günün nerdeyse 18 saatini okulda öğrencileriyle geçiren, okulun ‘Tahsin Baba’sı Tahsin Bozkurt, 22 yıl görev yaptığı okulda 14 yıl müdür vekilliğinden sonra, dönemin Belediye Başkanı Serhat Orhan’ın gayretleri ile asaleten müdür olarak atandığı belirterek, “Okulun kurulduğundan bu yana Turgutlu halkını yanımızda gördük. Onlardan aldığımız gayretle bu okulu ekibimle zirveye taşıdım. Hakkımı helal ediyorum. Ben de bilerek ve bilmeyerek üzdüklerimden haklarını helal etmelerini rica ediyorum” dedi.

ARTIK GÜN SAYIYOR

10 gün sonra emekliye ayrılacak Tahsin Bozkurt veda ziyaretlerine başladı. Bozkurt, Fen Lisesine kız öğrenci yurdu yapılmasında büyük emeği geçen, dönemin belediye başkanı Serhat Orhan’ı, okul aile birliği ile ziyaret edip kendisine teşekkür etti. Orhan da Tahsin Bozkurt’a, “Bu okulun Türkiye’ye tanıtılmasında büyük payı olan sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir’e de veda ziyaretinde bulunan Bozkurt, ardından Belediye Başkanı Turgay Şirin’i ziyaret ederek, okula katkılarından dolayı Başkan Şirin’e teşekkürlerini sundu. Bozkurt ve okul aile birliği son olarak Kaymakam Uğur Turan’ı ziyaret etti. Bozkurt’un okula hizmetleri için teşekkür ettiği Kaymakam Turan da, kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.