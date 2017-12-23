Turizme can suyu Kemeraltı Başdurak

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan tarihi Başdurak Cami’ni 1 milyon 350 bin liralık maliyetle restore ederek, 28 dükkanda turistik el sanatları ürünlerini satışa sundu.

Başdurak Kemeraltı Turistik El Sanatları Çarşısı’nı gezen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, “Umuyoruz ki İzmir, geçmişindeki ‘turizm kenti İzmir’ sıfatına daha uygun hale gelecek” dedi. Caminin tüm bölgeleri restore edilirken, çarşı içerisinde 28 dükkanda; çömlek, çini, seramik, minyatür, tezhip, keçe, el halısı ve hat sanatı ürünleriyle İzmir boyozu ve Osmanlı şerbeti satılıyor.

EN BÜYÜK MERKEZ

İZTO İnşaat Komitesi üyeleri ile çarşıyı gezen ve esnafla tek tek sohbet eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, restorasyon çalışmalarını ve turizmle ilgili planları anlattı.

Kemeraltı’nın, ülkemizin en büyük açık alışveriş merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Demirtaş, şu bilgileri verdi:

CAMİLERİNİ ETRAFI İŞGAL EDİLİYOR

“Kemeraltı, bize kalan çok önemli bir miras ama biz İzmirliler olarak bu mirası maalesef çok kötü kullanıyoruz. İZTO olarak 1992’den başlayarak Kemeraltı ile ilgili çok önemli şeyler yaptık. Kemeraltı Festivali düzenledik, düzgün olmayan yerlere el attık. Bizi en çok üzen, camilerimizin etrafının işgal edilmesi ve turist geldiği zaman gösterecek bir cami bulamamak oldu. Biz 2012’de Salepçioğlu Cami’ni 2 milyon liralık katkı ile düzgün bir hale getirdik. Her şeyini yeniledik. Sonra da Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün de katkısıyla Başdurak Cami’ni ele aldık. Bu cami daha önce hiç görünmüyordu. Biz burayı restore etmeye başladıktan sonra etraftakiler ‘Burada cami varmış’ demeye başladı.”