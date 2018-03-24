Turizmin yeni gözdesi İranlılar

İçöz, benzer yaşam tarzı, kültür, sosyoloji ve ortak bir dine sahip olmaları nedeniyle ülkemizin İranlı turistler için çok önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. Orhan İçöz, “Bu durum kuşkusuz her alanda olduğu gibi turizmde de gözlenmekte. İranlı turistlerin Türkiye’de en fazla tercih ettiği bölgeler, yakınlık nedeniyle 800 bin kişiyle Van başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi, ancak İstanbul ve Antalya’ya da önemli bir talep var” dedi.

BATILILARDAN ÇOK HARCIYORLAR

Türkiye’nin, İranlı turistlerin bu denli ilgisini çekmiş olmasına karşın, çok ciddi seyahat ve harcama zorlukları bulunduğunu hatırlatan İçöz, “İran kredi kartlarının ülke dışında kullanımının mümkün olmaması nedeniyle böylesine çağdaş bir elektronik harcama olanağının kullanılamaması, en önemli caydırıcı faktör durumunda. Türkiye’ye gelen İranlı turistlerin ortalama harcamaları, bin 42 dolar ile batılı turistlerden yüzde 35-40 daha fazla” diye konuştu.