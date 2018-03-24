Turizmin yeni gözdesi İranlılar
Türkiye’ye ve İzmir’e gelen İranlı turist sayısında özellikle son yıllarda büyük artış yaşandığına belirten Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan İçöz, bu artışın 2018’de de sürdüğünü vurguladı.
İçöz, benzer yaşam tarzı, kültür, sosyoloji ve ortak bir dine sahip olmaları nedeniyle ülkemizin İranlı turistler için çok önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. Orhan İçöz, “Bu durum kuşkusuz her alanda olduğu gibi turizmde de gözlenmekte. İranlı turistlerin Türkiye’de en fazla tercih ettiği bölgeler, yakınlık nedeniyle 800 bin kişiyle Van başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi, ancak İstanbul ve Antalya’ya da önemli bir talep var” dedi.
BATILILARDAN ÇOK HARCIYORLAR
Türkiye’nin, İranlı turistlerin bu denli ilgisini çekmiş olmasına karşın, çok ciddi seyahat ve harcama zorlukları bulunduğunu hatırlatan İçöz, “İran kredi kartlarının ülke dışında kullanımının mümkün olmaması nedeniyle böylesine çağdaş bir elektronik harcama olanağının kullanılamaması, en önemli caydırıcı faktör durumunda. Türkiye’ye gelen İranlı turistlerin ortalama harcamaları, bin 42 dolar ile batılı turistlerden yüzde 35-40 daha fazla” diye konuştu.
İZMİR İKİNCİ SIRADA
İzmir’in de artan İranlı turist ilgisinden etkilendiğini belirten Prof. Dr. İçöz, kente 2017’de gelen turist sayısına bakıldığında İranlıların toplamda yüzde 10’luk pay ve 76 bin 462 kişi ile 2. sıraya yükseldiğini söyledi. İçöz, “İzmir’de her ne kadar son 5 yılda sayıları artsa da bu rakam ülkemize gelen toplam İranlı sayısına bakıldığında düşük kalıyor. İranlı turistleri İzmir’e çekmek için daha özel çabalara ihtiyaç var. En önemlisi kolay ulaşım yani havayolu bağlantısı. THY ve özel havayolu firmalarının koyacağı düzenli İzmir-Tahran seferlerinin iyi bir tanıtım kampanyası ile artırabilir. İzmir, İranlı turistlerin beklentilerinin tümünü karşılayabilecek potansiyele sahip” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.