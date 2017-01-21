Türk deniz turizim sektöründen Avrupa'ya çıkarma

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, deniz turizmi sektörünün önde gelen firmaları ve Ege’nin turizm merkezleri ile beraber 21-29 Ocak tarihlerinde Almanya Düsseldorf’ta düzenlenecek olan dünyanın en önemli denizcilik fuarı Boat Düsseldorf’a katılacak. İzmir’in turizm cennetleri olan Dikili, Ayvalık ve Çeşme, ‘Come Surf Turkey’ ismiyle kurulacak stantta, 65 ülkeden 250 bin ziyaretçinin gezdiği fuarda tanıtılacak.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, turizm sektörünün geçen sezon büyük kayıp yaşadığını, yeni sezonun da zor geçeceğini söyledi. Öztürk, “Ancak mevcut tabloya teslim olmayacağız. Ülkemiz için 2017’de daha çok çalışıp daha fazla üreteceğiz. Ülkemiz ekonomisi için turizmin önemini yaşadığımız sıkıntı vesilesiyle bir kez daha gördük. Turizmdeki kaybı azaltmak ve en çok katma değer üreten deniz turizminde ülkemizi tanıtmak için çalışmalara ara vermeyeceğiz” dedi.

“TÜRKİYE’YE GELİN”

Fuarda Avrupa’nın en büyük turizm acenteleri ile bir araya geleceklerini açıklayan Öztürk, “Ülkemizin güvenli olduğunu vurgularken, dünyanın dört bir yanından tüm misafirlerimizi gönül rahatlığı ile bu güzellikleri görmeye davet edeceğiz. Dünyanın en büyük denizcilik fuarı Boat Düsseldorf’da tüm imkânlarımızla başta Ege olmak üzere Türkiye kıyılarının güzelliklerini ortaya koyacağız” diye konuştu.