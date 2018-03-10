Türk gıda ürünleri gözde

Uzak Doğu’nun en büyük gıda fuarı Foodex Japan 2018-43. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na, 21. kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Türk gıda ihracatçıları açısından başarılı ve verimli bir fuarı geride bıraktıklarını söyledi.

153 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Tarakçıoğlu, “2016 yılında Japonya’ya 350 milyon dolar olan genel ihracatımız 2017 yılında 400 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin Japonya’ya yaptığı gıda ihracatı ise 2017 yılında 154 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi. Japonya’nın, 130 milyon nüfuslu, besinsel değeri yüksek, kaliteli gıda ürünleri tüketim alışkanlığına sahip dost bir ülke olduğunun altını çizen Tarakçıoğlu, şöyle devam etti:

“Japonya, Türk gıda sektörü için hedef pazarlardan bir tanesi. Foodex Japan Fuarı, Türk gıda ihracatçılarının hedefine ulaşmasında çok önemli. Üstelik organik ürün potansiyelimiz ve Japon halkının alım gücü dikkate alındığında Japonya önemli bir pazar. Japonya’ya gıda ürünleri ihracatımızın artışında Ege İhracatçı Birlikleri olarak yaptığımız fuar organizasyonu Turquality projemiz kapsamında yapılan etkinliklerin payı çok büyük. EİB’nin Japonya gıda ihracatı 2017 yılında 52 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Japonya’ya yaptığı gıda ürünleri ihracatının yüzde 34’ünü Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi.”

3 BİN FİRMA KATILDI

Japonya’da gıdaların kaliteli olduğunu ifade eden T.C. Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ise, daha fazla konuda sinerji oluşturarak ortaklıklar kurmak, böylece pastayı büyüterek ihracatın bu bölgeye artmasını sağlamak amacında olduklarını belirtti. Bir Egeli olarak kalbinin Ege’de kaldığını sözlerine ekleyerek işbirliklerinden dolayı Ege İhracatçı Birlikleri’ne teşekkür etti. Uzak Doğu’nun en büyük gıda fuarı olan FOODEX Japan Fuarı’na bu yıl, 83 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 firma katıldı. Fuarda Türkiye 720 metrekarelik stant ile yer alırken, Türkiye’den EIB milli katılımı ile 42, bireysel olarak 6 firma olmak üzere toplam 48 firma iştirak etti.