Türk kağıdı Avrupa’da

Sempozyumun bu yılki konusu olan ‘renkli kağıt’ ile ilgili sunum gerçekleştiren Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi Koordinatörü Uzman Nedim Sönmez, Avrupalı kağıt tarihçilerini bu alandaki yeni bilgilerle buluşturdu.

Eylül ayı içerisinde Almanya’da Frankfurt yakınında bulunan Aschaffenburg kentinde yapılan toplantılara; Almanya, Avusturya, İsviçre ve Hollanda’dan gelen uzmanlar katıldı. Türkiye’den tek katılımcı ise 16. ve 17 yy. erken dönem renkli kağıt tarihini albümler üzerine çalışmalar yürüten Nedim Sönmez oldu.

‘16. ve 17. Yüzyıl Avrupa Dostluk Albümleri Araştırmaları: Kağıt Süsleme Sanatlarının Türkiye ve Avrupa›daki Başlangıç Dönemine Ait En Son Buluşlar› konulu bildirisi ile sempozyuma katılan Sönmez, bu alandaki araştırmacılara yeni bilgiler sundu.

Türk ve Avrupa erken dönem renkli kağıt tarihini bu boyutta inceleyen tek araştırmacı olan Sönmez, “Sempozyuma katılan Avrupalı uzmanlara kendi renkli kağıt tarihlerinin başlangıç dönemine ait yeni bilgiler sundum. Araştırmalarımın en önemli özelliği daha önce incelenmemiş olan 16. ve 17. Yüzyıl Avrupa dostluk albümleridir. Latince Album Amicorum olarak bilinen bu defterler, dini ve edebi kayıtları içeren ve kişisel ziyaretlerin belgelendiği günlükler olarak kullanılmıştır. 16. Yüzyıl’ın ikinci yarısında İstanbul’dan götürülen orijinal Türk renkli kağıtlarını içinde bulunduran albümleri 2002 yılından beri araştırmaktayım. Avrupa müze ve kütüphanelerinde 2 bin albümün varlığını ortaya çıkardım. Bugüne kadar bunların yaklaşık 900 kadarını inceledim. Birincil kaynaklar olan bu koleksiyonları inceleyerek Türk ve Avrupa renkli kağıt tarihini yeniden yazıyorum. Araştırmalarımın bir bölümü 2016 sonu ve 2017 başında Avrupa’da açılan iki büyük serginin kataloglarına makale olarak girdi” şeklinde konuştu.

RENKLİ KAĞIT İSTANBUL’DAN DÜNYAYA AÇILDI

Sunduğu bildiri konusunda bilgi veren Sönmez, dünya renkli kağıt tarihinin temellerinin 16. yüzyılın ikinci yarısında Avrupalı gezginler tarafından İstanbul’dan götürülen Türk renkli kağıtlarıyla atıldığını söyledi. Ebru ve diğer Türk renkli kağıt tekniklerinin, Avrupa’nın 16. Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren ‘Türk Kağıdı’ adıyla Avrupa’ya girdiğini söyleyen Sönmez, “Türklerin renkli kağıtlarına hayran olan Avrupalılar dönüşlerinde bunların pek çok örneğini beraberinde götürdüler ve dostluk albümlerine ciltlettiler. Türk Kağıdı o zamana kadar Avrupa’da bilinen renkli kağıtlardan çok farklıydı. Kendine hayran bıraktıran tekniği ve şaşırtıcı sonuçları nedeniyle gezginleri çok etkilemiş olmalı” dedi. Sönmez, “Bu albümlerin içine giren kayıtlar, çizimler, resimler, armalar, ebru, siluet ve diğer renkli kağıtlarla sahiplerinin elinde tüm Avrupa’yı dolaşarak ebru sanatının çok kısa sürede yayılmasında en büyük etken oldular” diye konuştu.