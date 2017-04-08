'Türkiye'de İş Yapmak' paneli

4 Nisan tarihinde ESBAŞ’a davet edilen ve 'Türkiye'de İş Yapmak' konunu panele katılan heyete, ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi John Fay ve American Turkish Council Başkanı Howard Beasey başkanlık etti. ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler’in ev sahipliğinde Ege Serbest Bölgesinde bir araya gelen heyete, önce Ege Serbest Bölgesi turu verilerek bölge ile ilgili son gelişmeler anlatıldı. Ardından ESBAŞ Teknoloji Merkezi Konferans Salonuna gelen heyete ESBAŞ Yürütme Kuruşu Başkanı Dr. Faruk Güler bir Hoş geldiniz konuşması yaptı. Konuşmasında ESBAŞ’ın ATC ile 1995 yılından bu yana süre gelen yakın ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler, Bölgede faaliyet gösteren yabancı yatırımcılar hakkında bilgi vererek Ege Serbest Bölgesinin genişleme alanında ABD’li firmaların yatırım yapmasını sağlamak amacı ile genişleme arazisi ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Güler, Türkiye’nin çeşitli sektörlerde yatırım yapmak isteyen yabancı firmalar için çok cazip bir yer olduğunu, sahip olduğu özel ve önemli coğrafi konum sebebiyle Avrupa, Orta Doğu ve Asya’ya bir köprü niteliğinde olduğunu belirtti.

Türkiye’de yatırım yapmanın büyük avantajlar getirdiğini ve özellikle son dönemlerde Türk hükümeti tarafından verilen teşviklerin yatırımcılar için cazip imkanlar sunduğunu belirterek firmaları Türkiye’de yatırım yapmaya davet etti. Güler, hem Avrupalı hem ABD’li yatırımcı firmaların Türkiye’ye olan ilgilerinin devam ettiğini söyledi.

İŞ İLİŞKİLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Ege Serbest Bölgesi'ni alanında lider bir endüstri bölgesi yapmak için mükemmellik yolunda her gün yeni bir adım attıklarını sözlerine ekleyen Güler, Mayıs ayında ABD’de düzenlenecek ATC Konferansında ESBAŞ ve Ege Serbest Bölgesinin tanıtımını yapacaklarını da sözlerine ekledi. Dr. Güler’in ardından söz alan ATC Başkanı Howard Beasey Türkiye’ye gerçekleştirdikleri iş ziyareti nedeni ile İzmir’de ve ESBAŞ'ta bulunmaktan ve Türkiye’deki serbest bölgeler içerisinde en yüksek ticaret hacmi ile istihdam ve ihracata sahip olan Ege Serbest Bölgesi'nin gelişmelerinden çok etkilendiğini belirtti. ABD ile Türkiye arasındaki ikili iş ilişkilerinin gün geçtikçe artan bir ivme ile devam ettiğini belirten Beasey, Amerika ve Türkiye birçok açıdan önemli ilişkilere sahip ve bunun daha da güçlenmesi için her iki ülkenin ilgili taraflarının daha çok çalışması gerektiğini ifade etti.