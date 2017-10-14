Türkiye ile Yunanistan feribot seferleri yeniden başladı

Ayvalık ile Midilli arasında 38 yıldan bu yana feribota seferleri düzenlediğini söyleyen Jalem Turizm’in sahibi Eşref Jale, kararın Türkiye ile Yunanistan’ın Ege’deki adalarına yönelik yapılan seferlerin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

YUNAN ESNAFI DA SEVİNÇLİ

Yunan hükümetinin, Türk bandıralı gemilerini anlaşılmaz bir tutumu nedeniyle uluslar arası denizcilik kriterlerine göre Beyaz Liste›de olan Türk gemilerinin, Gri Liste›ye alınması tehlikesine karşın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 12 Ekim’den sonra Yunan adalarına yönelik turistik yatlar ve yolcu feribotlarının geçişini yasaklayarak tedbir aldığını anlatan Eşref Jale, “Bakanlığımızın bu kararı almasını bende bir turizmci olarak destekledim. Çünkü sonuna kadar doğru bir karardı. Ancak Türk ve Yunan makamlarını karşılıklı mukabakatları sonucunda bu krizin aşılmış olması bizi sonsuz sevindirdi. Çünkü ekmeğimizi biz bu yoldan kazanıyoruz. Midilli ile Ayvalık arasındaki deniz ulaşım yolunun tekrar açılması bizi olduğu kadar Ayvalık esnafı ve Yunan Adalarındaki esnaflarla turizmcileri de memnun etmiştir” dedi. Jale; Türkiye ile Yunanistan’ın Ege adalarına yönelik yolcu feribotlarının seferlerinin yeniden başlarken, turistik yatların ise Yunan adalarına giriş-çıkışlarının halen daha yasak olduğunu da sözlerine ekledi.