Türkiye’nin en iyi plajları’nda Ege kıyıları yine önde

Türkiye'nin dünyaca ünlü iki turizm merkezi Antalya ve Muğla plajları, koyları ve kumsalları ile adeta cenneti andırıyor.

Ünlü bir Alman online otel arama ve rezervasyon uygulaması tarafından İzmir Çeşme’deki Altınkum, Çanakkale Bozcaada’daki Ayazma Plajı ile Muğla’daki İztuzu, Sedir Adası, Ortakent, Ölüdeniz, Palamutbükü, Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu, Antalya’daki Phaselis, Kaputaş, Patara, Olimpos Türkiye’nin en güzel plajları arasında gösterildi. Söz konusu 13 plajdan 11’i Antalya ve Muğla’da bulunuyor.Marmaris’e 16 kilometre kuzeyindeki Sedir Adası’nda bulunan Kleopatra Plajı, altın sarısı kumsalı ve turkuaz rengi denizi ile meşhur. Özel güvenlikle koruma altına ve kumsalına girmenin yasak olduğu plaj, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Dalgasız deniziyle dikkati çeken ve 2006’da dünyanın en güzel kumsalı seçilen Fethiye’deki Ölüdeniz’i ziyaret edenler ise mavinin farklı tonlarını bir arada görebiliyor. Tatilini ilçede geçirenler Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

DOĞA, DENİZ VE KUM

İsmini bünyesinde barındırdığı 80’den fazla kelebek türünden alan Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi, deniz, kum ve güneşin yanı sıra sunduğu doğa sporlarıyla da ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Vadiyi çevreleyen yaklaşık 350 metrelik sarp kayalıkların arasına gizlenmiş doğa harikası Kelebekler Vadisi, muhteşem manzarası ve macera dolu parkurlarıyla adrenalini seven turistlere ev sahipliği yapıyor. Kamp yapmak isteyenlerinde tercih ettiği vadi, doğanın içinde keyifli bir tatil imkanı sunuyor. Tatilciler Faralya Mahallesi’ndeki kayalıklardan, Kelebekler Vadisi’nin muhteşem manzarasını izleme fırsatı buluyor. Karayolu bulunmayan Kelebekler Vadisi’ne Ölüdeniz üzerinden tekne ve zodyaklarla ulaşılabiliyor.

Fethiye Ölüdeniz’ in 16 kilometre doğusunda bulunun Kabak Koyu, tarihi Likya Yolu üzerinde olması ve doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Gezginler tarafından “dünyanın en güzel ilk 5 yerinden biri” olarak nitelendirilen Kabak Koyu, şehir hayatından bunalanlara sakin bir tatil yapma imkanı sunuyor. Bnlerce kişinin ziyaret ettiği koyda tatilciler, bungalovlarda ve kurabilecekleri çadırlarında kalarak turkuaz renkteki suda denize girme fırsatı buluyor.

CARETTA CARETTALARLA BİRLİKTE KULLANILAN PLAJ

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’ndeki caretta carettaların en önemli üreme merkezleri arasında yer alan İztuzu Plajı da her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Deniz suyu ve tatlı su arasında kalan 4,5 kilometre uzunluğundaki plajı, tatilciler 08.00-20.00 saatleri arasında kullanabilirken, saat 20.00’den sonra plaj caretta caretta kaplumbağalarının kullanımına bırakılıyor.

Dünyanın en iyi korunan plajları arasında gösterilen plaj aynı zamanda 2011’de Avrupa’nın en iyi plajı seçildi.