Türkiye’nin ‘en uzun’ merdiveni

İzmir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını yeni araç ve teçhizatlarla güçlendirmeye devam ediyor. Bina yükseklilerinin artması üzerine araç filosuna 104 metre uzunluğunda ‘Türkiye’nin en uzun yangın merdivenini’ dahil eden İzmir’in yerel yönetimi, böylece yüksek yapılardaki yangın ve kurtarma faaliyetlerine daha çabuk müdahale olanağına sahip olacak.

60 tonluk dev araç

İzmir’in Alsancak Liman arkası ile Bayraklı Turan arasındaki 550 hektarlık bölgenin ‘Yeni Kent Merkezi’ planlanmasının ardından bölgede gökdelenlerin yükselmeye başladığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, “Kentteki bu gelişmeyi dikkate alarak, Türkiye’nin ilk ve tek en uzun merdivenli itfaiye aracını Bayraklı İtfaiye Grubu’muzda konuşlandırdık. 60 ton yüke sahip merdivenli itfaiye aracıyla olay yerine gittiğimizde, ilk iş olarak hızlı bir şekilde zemin etüdü yapmamız gerekiyor. Lotsel ölçüm cihazıyla yeraltı, kanalizasyon, elektrik, su, internet ve doğalgaz altyapıları ve yumuşak zemin bilgilerini elde ediyoruz. Bu bilgiler sayesinde aracımızı kaza riskinden uzak sağlam bir zeminde konuşlandırıyoruz” dedi.

İZMİRLİLER’E UYARI

Gökdelenlerin olduğu bölgede olası yangın ve afet risklerine karşı uzun merdivenli itfaiye aracını konuşlandıracakları yerleri önceden tespit ettiklerini söyleyen Derse, vatandaşlardan da bu bölgedeki araçlarını yangın söndürme vanalarının bulunduğu yerlere park etmemeleri gerektiğini önemle belirtti. Ayrıca araç üzerinde kırıcı ve delici aletin bulunduğunu, bu cihazın hidrolik ve su basınç sistemiyle çalıştığını söyleyen Derse, “Kırıcı ve delici alet üst üste vurup hızlı bir biçimde sac veya camı kırarak yangına hızlı müdahale etmemizi sağlıyor. Bu aracın en önemli özelliklerinden biri de kurtarma tüneli. Belirli bir noktadan sonra tüneli araca bağlayıp kazazedeleri bulundukları konumdan hızlıca aşağıya indirebilmeyi sağlıyor” dedi.

Yüksek binalarda yangın söndürme, tahliye ve kurtarma olaylarında kullanılacak 104 metrelik hidrolik itfaiye aracı, 17.5 metre uzunluğunda, 2.5 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğinde. 2.5 milyon Euroluk aracın şnorkel olarak adlandırılan gövdesi 360 derece dönebiliyor. Kurtarma sepeti ise ihtiyaç durumunda yerden en yüksek nokta olan 104 metreye 6 dakika içinde çıkabiliyor.

Kurtarma tüneli’de var

Tüm hareketleri, kablosuz ve telsiz bağlantılı olarak da ana kumanda merkezinden kontrol edilebilen araçta, olay yerinin gözlemi için uzaktan kumandalı video kamera bulunuyor. Aracın 104 metrelik merdiveninin 34 metresi kırılmalı olduğundan ulaşılması zor olan, dar sokaklarda 70 metreden sonra yatay olarak da çalışabiliyor. 104 metrelik merdivenli itfaiye aracının en önemli özelliklerinden birisi de kurtarma tüneli.