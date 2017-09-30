Türkiye’nin gözü Yalıkavak’ta

Yalıkavak Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde Bodrum Belediyesi, Turkcell ve Spor Toto sponsorluğunda düzenlenen TYF Atatürk Kupası’nın ikinci haftasında 420 sınıfında 9 kulüpten 38 sporcu, RS: X, RS: X One ve Techno 293 sınıflarında 13 kulüpten 103 sporcu şampiyonluk için mücadele ediyor. TYF Atatürk Kupası’nda çekişmeli yarışlarla geçen bir haftayı geride bıraktıklarını belirten Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, “420 ve RS: X sınıflarından sporcularımız kupaya ulaşabilmek için yarışıyorlar. Bodrum-Yalıkavak’ta ülkemizin her yerinden gelen yelkencilerimiz muhteşem görüntüler oluşturuyor. Sezonun son ulusal yarışında mücadele eden sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüplerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.