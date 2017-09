Türk-Yunan dostluğu için karşılaştılar

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmada her iki takımın oyuncularının dostlukları görülmeye değer olarak nitelendirildi. Ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor’un takım kaptanı Serhat’ın ayağından kazandığı iki gol ile 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından her iki takımın oyuncuları kırmızı-beyazlı takımın tesislerinde yemek yedi. Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ufuk Ova’nın öncülüğünde organize edilen karşılaşma sonrasında her iki kulübün yöneticileri bir araya gelerek futbol adına görüş alışverişinde bulundu.

TÜRK LOKUMU İLE UĞURLADILAR

Konuk ekip Agias Paraskevis Kulübü’nün yönetici ve sporcuları; kırmızı-beyazlı ekibin tesislerinden ayrılırken, Ayvalıkgücü Belediyesi’nin hazırlatmış olduğu üzerinde ‘Sevgiyi Hissedin Ayvalık’tasınız’ sloganı yazan ve içinde Türk Lokumu ile Ayvalık’a has siyah zeytin kavanozlarının bulunduğu çantalarıyla uğurlandı. Agias Paraskevis Takımının Teknik Direktörü Christos Pelekis de; en kısa zamanda Ayvalıkgücü Belediyespor’u Midilli’de ağırlamak istediklerini söylemesi, kırmızı-beyazlı teknik kadro ve futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı.