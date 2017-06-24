Turyol’dan Güney Amerikalı atağı

Honest Travel ile yaptığı işbirliği doğrultusunda İstanbul, Kapadokya, Pamukkale, Efes ve Meryemana’yı ziyaret eden Turyol yetkilileri, turizm çeşitliliğinin artması için çalıştıklarını söyledi.

BÜYÜLÜ TOPRAKLAR DİYARI

Geçtiğimiz günlerde Çeşme’den Sakız’a geçen 110 kişilik Meksikalı kafileye, Turyol Yönetim Kurulu Üyesi Kadir İnandı ve Honest Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci de eşlik etti. Kafileyi Sakız Adası Belediye Başkanı Manolis Vournous ve Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Rena Domigou karşıladı. Belediye Başkanı Vournous, günübirlik gelen Güney Amerikalıları adalarında misafir etmekten çok büyük mutluluk duyduklarını belirterek Turyol ve Honest Travel Group’a işbirliği nedeniyle teşekkür etti. Bazı Yunan adalarının tur programlarında bulunduğunu, ancak Turyol ile Sakız Adası’nı da programa dahil etmekten memnun olduklarını belirten Honest Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, “Ülkemizin büyülü yerleri Kapadokya, Pamukkale, Efes ve Meryemana›yı ziyaret eden misafirlerimizin Turyol vasıtasıyla Sakız’ı görmelerinden de mutluyuz. Turyol’a ve Sakız Belediyesi’ne gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.