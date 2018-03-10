Üçgen’de trafik sorunu son buluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tamamlama aşamasına getirdikleri İzmir, Ankara ve Antalya karayollarının kesişim noktasında bulunan Üçgen Köprülü Kavşakları projesini basın mensupları ile birlikte inceledi.

34 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ

İnceleme gezisine, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ve Ali Aydın ile birlikte daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti. Üçgen Meydanı’nda geçmişte yaşanan sıkıntıları anlatan Başkan Osman Zolan, ‘’Biliyorsunuz burada özellikle akşam ve sabah saatlerinde 4-5 defa kırmızı ışık görmeden geçemiyorduk. Zaman zaman 15-20 dakikaya varan bekleme süreleri vardı. Tabii bu sürdürülebilir bir şey değildi. Burası Üçgen, Denizli’nin kalbi’’ diye konuştu.

Üçgen’den günde ortalama 110 bin aracın geçtiğini ifade eden Başkan Zolan,

“110 bin aracın her birinin burada 10-15 dakika beklediğini düşünün, yaktığı yakıtı düşünün. 2-2 buçuk yıl içinde, burada araçlar beklerken boşa harcanan akaryakıtın bedeli bu projenin bedelini fazlasıyla karşılayacak. Buradaki zaman kaybının yanında egzozlardan çıkan gazlardan dolayı hava kirliliği de yaşanıyordu. Denizli’nin kalbinde trafikten dolayı sıkıntı oluşmasın, insanlar rahatça gidip gelsin istedik. Her bir detayına tek tek bakıp, inceledik. 34 tane proje vardı ve bu projeyi seçtik’’ diye konuştu.

Belediye Başkanı Osman Zolan, önümüzdeki iki buçuk yılda sağlanacak yakıt tasarrufunun Üçgen Köprülü Kavşakları’nın maliyetini fazlasıyla çıkaracağını, Üçgen’de trafik sorununu tarihe gömüleceğini söyledi.