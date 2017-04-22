Uğur: Hizmetlerimizde ayrımcılık yapmadık

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur başkanlığında yapıldı.

Encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin yapıldığı meclis toplantısında Başkan Uğur, meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılı faaliyet raporunu sunarak, belediyenin 3 yıllık çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur başkanlığında yapıldı. Encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin yapıldığı meclis toplantısında Başkan Uğur, meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılı faaliyet raporunu sunarak, belediyenin 3 yıllık çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

SÖZLERİMİZİ BİR BİR YERİNE GETİRİYORUZ

Toplantıda 2016 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Raporun görüşülmesi öncesi yasa gereği meclis başkanlığı görevini Ekrem Pehlivan yönetirken, Başkan Uğur meclis sıralarına oturdu. Başkan Uğur faaliyet raporu ardından Meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Sözlerine 16 Nisan’da yapılan halkoylamasının ülkeye hayırlı olması temennisi ile başlayan Başkan Uğur, “Tasarladığımız ve söz verdiğimiz tüm projelerimiz o bölgede yaşadığımız vatandaşların taleplerine göre yapılıyor. Yol, meydan düzenlemesi, çevre düzenlemesi, kaldırım, kanalizasyon, içme suyu, tarımsal proje ve malzeme desteği, çevre ve katı atık yönetimi, imar düzenlemeleri ve daha bir çok yatırımı gerçekleştiriyor, sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz” dedi.

HER YERE EŞİT HİZMET

Bazı meclis üyelerinin Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere verdiği hizmetlerde ayrımcılık yaptığı şeklindeki eleştirileri yanıtlayan Başkan Uğur, şu bilgileri verdi: “Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir ilçe belediyemize ayrımcılık yapmadık. Hizmetlerimizi en ücra mahallelere kadar götürdük. Biz 2012 yılında Büyükşehir Kanununu çıkarırken de büyük rahatsızlık vardı. 30 Mart 2014’ten sonra da bu rahatsızlık devam ediyor. Ama büyükşehir büyük bir proje ve önemli bir proje. Büyükşehir ile beraber Ayvalık’a 80 yıldır düşünülen, yapılamayan Cunda Köprüsü, kanal açılması projesini gerçekleştiriyoruz. Ayvalık’ın Altınova’dan asbest borularla gelen içme suyu boru hattını değiştiriyor, 10 bin tonluk su deposu yaparak suyu oraya getiriyoruz. Akçay’ın su şebekesinin yapılması gibi birçok kanalizasyon ile içme suyu ile ilgili işler yapıyoruz.”