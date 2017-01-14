Ülkenin değerleriyle hiçbir sorunumuz yok

Eğitim Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şubesi tarafından düzenlenen Eğitim ve Kültür Sohbetleri’nin son konuğu AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten oldu. “İslam Medeniyeti Perspektifinde Çoğulculuk: İzmir Örneği” söyleşisi ilgiyle izlendi.

Etkinliğe AK Parti Konak İlçe Başkanı Temel Yıldırım, Memur-Sen İzmir Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya, sendika yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda üye katıldı. Türkiye’nin gelişmesi için birçok alanda atılım yapıldığını ancak eğitim alanında bir türlü istenilen yeri gelinemediğini vurgulayan Bina, “Bu rapor kamuoyu ile de paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili bürokratlara sunuldu. Ülkemizin gelişmesi için birçok alanda atılım yaptık. Fakat hepimizin bildiği, hatta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da zikrettiği gibi eğitimde maalesef devrim niteliğindeki değişimi yakalamayı henüz başaramadık. Biz de bu işin içinde ve mutfağındaki kişiler olarak bununla ilgili yaptığımız çalışmayı paylaştık” dedi.

ATATÜRK DE BİZİM FATİH SULTAN MEHMET DE

Konuşmasının devamında son günlerde yaşanan müfredat tartışmalarına da değinen Bina, çeşitli gazetelerde yer alan haberlerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yanıltılmaya çalışıldığını söyledi. Bina, “‘Eğitim-Bir-Sen Atatürkçülüğün, inkılâp tarihinin kaldırılması teklif ediliyor’ şeklinde bir takım manipülatif haberler yapılıyor. Biz, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konularının, Tarih dersi içerinde verilmesini ve tarihimizin bir bütün olarak ele alınmasını teklif ettik. Biz müfredata ilişkin velilerin, öğrencilerin ve hepimizin şikayet ettiği ezberci anlayışı bir tarafa bırakarak daha sağlıklı bir eğitim ortamının oluşturulup uygulanmasına ve uygulanacak olan eğitim alanlarının oluşturulmasına kadar her konuyla ilgili kafa yorduk ve birtakım tavsiyelerde bulunduk. Dolaysıyla İnkılap Tarihi dersinin işlenmesiyle ve müfredatıyla alakalı da bazı tavsiyelerde bulunduk. İş tamamen budur. İnkılap Tarihi dersinin ve içeriğinin kaldırılması veya yok edilmesiyle alakalı bir teklifimiz bulunmamaktadır. Bizim bu ülkenin değerleriyle ilgili hiçbir sorunumuz yok” dedi.