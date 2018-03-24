ULTRASLAN lokma döktürdü
Galatasaray taraftar grubu Ultraslan Foça temsilciliği şehitlerimiz için lokma döktürdü.
Dağıtılan lokma için gençleri kutlayan vatandaşlar, şehitleri anmaya dualarıyla katıldılar.Ultraslan üyeleri, Yenifoça Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Valide Camii önündeki lokma dağıtımını kendi elleriyle yaptılar. Yenifoça’da bir taraftar grubunun lokma dağıtmasına önce şaşıran vatandaşlar daha sonra gençleri kutlayarak kuyruğa girdiler ve hayır lokmasına katıldılar. Ultraslan Foça taraftar temsilcisi Selahattin Aktaş “ Bugün şehitlerimiz sayesinde özgür bir vatandayız. Çanakkale Şehitleri ile birlikte bu vatan uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygıyla, şükranla, minnetle anıyoruz” diye konuştu.
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