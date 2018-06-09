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Uluslararası İzmir Festivali 2 konser ile devam ediyor

32. Uluslararası İzmir Festivali, Celsus Kütüphanesi’nde bugün verilecek İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Arkas Trio konserleri ile devam edecek.

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Konserin ilk bölümünde Tuncay Yılmaz (keman), Gustav Rivinius (çello) ve Emre Elivar’dan (piyano) oluşan Arkas Trio, Şef Rengim Gökmen yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Beethoven’ın ‘Piyano, Keman, Çello ve Orkestra İçin Do Majör Konçertosu’nu seslendirecek. Konserin ikinci bölümünde ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Adnan Saygun’un Birinci Senfonisi’ni seslendirecek. Batılı eleştirmenlerin ‘Jean Sibelius Finlandiya için neyse Saygun da ülkesi için odur” dedikleri Adnan Saygun’un 1953’de yazdığı eser, bestecinin beş senfonisinin ilki olarak da önem taşıyor. Konseri izlemek isteyen seyirciler için Sabancı Kültür Sarayı’nın yanından saat 18.00-18.30 arasında ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Otobüsler dönüşte yolcularını Konak Bahribaba Parkı’nda bırakacak.

 

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