‘Umut’ hikayesi ödülleri topladı

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Türkiye’nin Altın Fikirler Akademisi girişimcilik yarışmasında ödül kazanan 5 projeden biri olan Tolkido, QNB Finansbank’ın düzenlediği Geleceğin Patronları isimli girişimcilik yarışmasında ise Banka Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

KUZENİ UMUT’TAN YOLA ÇIKTI

Projeyi önce sınıf arkadaşı Emre Danışan, ardından da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kağan Karadoğan ile geliştiren Can Yıldız, katıldığı çeşitli girişimcilik yarışmalarında da ödüllerle döndü. Projelerini, Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezi’ndeki ofislerinde hayata geçiren gençler, Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında desteklendi. Bir yıl süren ve Doç. Dr. Süleyman Ünlütürk danışmanlığında yürütülen proje süresince, 50 adet prototip oyuncak üretilerek Türkiye çapında ücretsiz olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gönderilerek, 6 aylık süre boyunca kullanıldı.

TOLKİDO NASIL ÇALIŞIYOR?