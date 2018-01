‘Umut’ hikayesi ödülleri topladı

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Türkiye’nin Altın Fikirler Akademisi girişimcilik yarışmasında ödül kazanan 5 projeden biri olan Tolkido, QNB Finansbank’ın düzenlediği Geleceğin Patronları isimli girişimcilik yarışmasında ise Banka Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

KUZENİ UMUT’TAN YOLA ÇIKTI

Projeyi önce sınıf arkadaşı Emre Danışan, ardından da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kağan Karadoğan ile geliştiren Can Yıldız, katıldığı çeşitli girişimcilik yarışmalarında da ödüllerle döndü. Projelerini, Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezi’ndeki ofislerinde hayata geçiren gençler, Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında desteklendi. Bir yıl süren ve Doç. Dr. Süleyman Ünlütürk danışmanlığında yürütülen proje süresince, 50 adet prototip oyuncak üretilerek Türkiye çapında ücretsiz olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gönderilerek, 6 aylık süre boyunca kullanıldı.

TOLKİDO NASIL ÇALIŞIYOR?

2018 BAŞINDA İstanbul şubelerinin yanında Ankara›da da bir şube açmayı planladıklarını belirten Can Yıldız, pelüş oyuncakların yanı sıra eldiven gibi gereçleri kullanarak yeni tasarımlar üzerinde çalıştıklarını da ifade etti. Yıldız, Tolkido’nun çalışma prensibini de şöyle anlattı: “Otizmli çocuklar, beyin ve sinir sisteminin farklı yapısı ya da işleyişi nedeniyle iletişim problemi ve konuşma konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Otizmden etkilenme seviyesi ve problemlerin görülme şekli de her bireyde büyük farklılıklar gösterdiği için her çocuğun kendine özel hazırlanmış bir eğitime ve kişiselleştirilebilir eğitim materyallerine ihtiyaçları bulunuyor. Kartların üzerindeki görseller aile veya öğretmen tarafından hazırlanıp içerdiği ses kayıtları bilgisayar aracılığıyla oyuncağa kaydediliyor. Üzerindeki kelime veya cümleler öğrenildiğinde, kartlar defalarca değiştirilip yeniden kullanılabilir hale geliyor.”