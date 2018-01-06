‘Umut’ hikayesi ödülleri topladı
Can Yıldız’ın, otizmli kuzeni Umut’un kelimeleri anne babasının sesinden, sevdikleri oyuncaklarla oynarken daha rahat öğrenebilmesi için icat ettiği eğitici ürün Tolkido, ödüle doymuyor.
Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Türkiye’nin Altın Fikirler Akademisi girişimcilik yarışmasında ödül kazanan 5 projeden biri olan Tolkido, QNB Finansbank’ın düzenlediği Geleceğin Patronları isimli girişimcilik yarışmasında ise Banka Özel Ödülü’nün sahibi oldu.
KUZENİ UMUT’TAN YOLA ÇIKTI
Projeyi önce sınıf arkadaşı Emre Danışan, ardından da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kağan Karadoğan ile geliştiren Can Yıldız, katıldığı çeşitli girişimcilik yarışmalarında da ödüllerle döndü. Projelerini, Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezi’ndeki ofislerinde hayata geçiren gençler, Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında desteklendi. Bir yıl süren ve Doç. Dr. Süleyman Ünlütürk danışmanlığında yürütülen proje süresince, 50 adet prototip oyuncak üretilerek Türkiye çapında ücretsiz olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gönderilerek, 6 aylık süre boyunca kullanıldı.
TOLKİDO NASIL ÇALIŞIYOR?
2018 BAŞINDA İstanbul şubelerinin yanında Ankara›da da bir şube açmayı planladıklarını belirten Can Yıldız, pelüş oyuncakların yanı sıra eldiven gibi gereçleri kullanarak yeni tasarımlar üzerinde çalıştıklarını da ifade etti. Yıldız, Tolkido’nun çalışma prensibini de şöyle anlattı: “Otizmli çocuklar, beyin ve sinir sisteminin farklı yapısı ya da işleyişi nedeniyle iletişim problemi ve konuşma konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Otizmden etkilenme seviyesi ve problemlerin görülme şekli de her bireyde büyük farklılıklar gösterdiği için her çocuğun kendine özel hazırlanmış bir eğitime ve kişiselleştirilebilir eğitim materyallerine ihtiyaçları bulunuyor. Kartların üzerindeki görseller aile veya öğretmen tarafından hazırlanıp içerdiği ses kayıtları bilgisayar aracılığıyla oyuncağa kaydediliyor. Üzerindeki kelime veya cümleler öğrenildiğinde, kartlar defalarca değiştirilip yeniden kullanılabilir hale geliyor.”
BİRÇOK ÖDÜL KAZANDILAR
GÖRÜLME sıklığı 68’de 1’e kadar yükselen ve Türkiye’deki 350 binden fazla otizmli çocuğun iletişim problemine yardımcı olmak için yola çıktıklarını belirten Can Yıldız, “Minerva’da toplam 1.5 sene kuluçkada kaldık ve geçen Ağustos’ta ayrıldık. Sonrasında KOSGEB Ar-Ge İnovasyon desteği almaya hak kazanarak Ege Üniversitesi bünyesindeki Ege Teknopark’a geçtik ve Tolkido ismiyle faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen ay Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Türkiye’nin Altın Fikirler Akademisi ulusal girişimcilik yarışmasında ödül kazanan 5 projeden biri olmayı başardık. Projeyi büyütüp yine otizmliler için geliştirdiğimiz diğer projelerimizi hayata geçirmek için destek bekliyoruz. Bu destek sonrasında seri üretime geçerek şubat ayında Tolkido’yu aile ve özel eğitim merkezlerine teslim etmeye başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.
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