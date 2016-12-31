Üniversite abisi servis şoförü çıktı

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan, 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 139 sayfalık iddianamede, aralarında örgütün sözde “İKÇÜ imamı” olduğu öne sürülen Adem Fidan, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesinin kurucu Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal, eski Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete, eski Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütçü, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz’ın da bulunduğu 29 tutuklu sanık hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ÇARPICI BY LOCK TESPİTİ

İddianamede, bugüne kadar terör örgütlerinin arasında örgüt üyelerinin aralarında iletişim kurması için yazışma programı geliştiren başka örgüt olmadığını tespiti yer aldı. Bylock programıırı en baştan itibaren FETÖ/PDY terör örgütü tarafından geliştirildiği belirtilerek, “Bylock programının kısa bir süre açık kaynak olarak bulundurulmasının bu programı kullandığı belirlenecek kişilerin yakalandıklarında kendilerini savunmaları için gerekçe oluşturabilmek amacıyla yapıldığı kanaatine varılmıştır” denildi.

İddianamede, “Bylock programı kullandıkları belirlenen şüphelilerin FETÖ / PDY’ye üye oldukları konusunda yapılan değerlendirmede tereddüt bulunmadığı, Bylock programının yalnızca FETÖ/PDY Terör Örgütü tarafından kullanılan bir program olduğu, kişilerin isimlerle değil, rumuzlar, kod adları, kod numaraları ile kayıtlı olması, programdan örgütsel talimatlar ve örgüt içi görüşme dışında herhangi bir nedenle yararlanılamayacak olması, Bylock programının örgütün üst düzey yöneticileri tarafından örgüte giriş ve örgüt üyeliğinin referansı gibi kabul edildiği de göz önüne alınarak, Bylock programının telefonlarında kurulu bulunduğu kişilerin FETÖ / PDY Terör Örgütü’ne üye oldukları konusunda kabul oluşmuştur” ifadesi dikkat çekiyor.

PROFESÖR REKTÖRÜ SUÇLADI

FETÖ/PDY soruşturması sonrası üniversiteden atılan ve tutuklanan Katip Çelebi Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tancan Uysal, verdiği ek ifadeyle Rektör Prof. Dr. Galip Akhan’ı suçladı. Eşinin telefonunda ByLock bulunmasına ve tanık ifadelerine karşın hakkındaki suçlamaları reddeden Uysal, “Galip Akhan Hoca baş başa yaptığımız bir sohbet sırasında rektörlükte kendi odasında iken bana 2009’da ABD’ye gidip Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini hatta “nörolog” olarak muayene edip hekimliğini yaptığını, yanında bir hafta kaldığını anlattı. 2011 yılında Galip Akhan rektör seçildikten sonra ilk olarak yaptığı şey Amerika gezisi oldu” diyerek Rektör Akhan’ı suçladı.

UYSAL’DAN TÜRKÇE OLİMPİYATLARI’NA DESTEK

Bazı tanıkların Uysal’ın üniversite içinde FETÖ yapılanmasının öncülerinden olduğu yönünde verdikleri ifadeler de iddianamede yer aldı. Uysal’ın üniversite içinde herkes tarafından FETÖ’cü olarak tanındığını belirten isimlerden bazıları “Gediz Üniversitesi ve çevresindeki FETÖ/PDY öğrenci yurtları ile organize hareket eder. 2013 yılındaki Türkçe Olimpiyatlarında sorumlu bulunduğu daire başkanlığında görevli personellerin bu organizasyonda bizzat kendisi tarafından görevlendirildiğini öğrendik. Sahsın kurum içerisinde FETÖ/PDY terör örgütü bağlantılı yönetici konumunda olabilecek seviyede örgüt mensubu olduğunun bilinir” diye ifade verdi. Zanlılardan Doç. Dr. Murat Soydan ile Prof. Dr. Tancan Uysal’ın, FETÖ’cü kimliğiyle tanınan ve örfüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklu bulunan stand-upçı Atalay Demirci’yi okula gösteri yapması için getirdikleri de iddianamede yer aldı.