Üniversite kendi enerjisini üretmek için kolları sıvadı

Ege Üniversitesi (EÜ) 24,5 milyon TL civarında olan yıllık enerji giderlerini minimize etmek ve doğa dostu kaynaklara yönelmek için harekete geçti. Ege Üniversitesi’nin tükettiği enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın isteği ile hazırlanan proje, yatırım planına alınmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderildi. EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından hazırlanan proje ile kampusun ve hastanenin enerji ihtiyacının önemli bir kısmı otonom olarak çözülecek ve sistemin kurulması ile yıllık 10 milyon TL tasarruf sağlanarak bu kaynağın bilimsel projelere aktarılması sağlanacak. Hazırlanan proje ile güneş enerjisinden elektrik üretiminin yüksek maliyetleri ve kesikliliği göz önüne alınarak hibrit bir seçeneğin hayata geçirileceğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bu sayede hem ilk yatırım maliyetlerinin, hem de geri ödeme sürelerinin oldukça uygun olduğu sonucuna vardık. Maliyeti 34,5 milyon TL, geri ödeme süresi 4,4 yıl civarında olan projenin başarıyla gerçekleştirilmesi durumunda, Ege Üniversitesi’nin yıllık yaklaşık 24,5 milyon TL olan enerji harcaması en az yüzde 40 düşürülecek” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE ÖNCÜ VE ÖRNEK

Projenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Budak şöyle konuştu: “Bu kazanç ileride, Çeşme, Menemen, Mordoğan ve diğer üniversite yerleşkelerinde rüzgar enerjisi santrali, güneş enerjisi santrali ve biyogaz üretim santrali kurulmasında kullanılabileceği gibi, öğrencilerin ve araştırmacıların fiziksel ve sosyal altyapısının güçlendirilmesi amaçlı olarak kullanılabilecek bir kaynak anlamına gelmektedir. Böyle hibrit bir sistem ülkemizde tek olacaktır. Bu proje, ülkemizdeki enerji yatırımlarında da öncü ve örnek olacaktır. Böylece hem üniversitemiz hem de ülkemiz kazanacaktır.”