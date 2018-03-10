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Üniversiteli modacılar doğayı renga renk yaptı

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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ve Öğretim Görevlisi Jovita Sakalauskaite yönetiminde öğrenciler, atık kumaş parçalarıyla doğanın renklerine renk kattı. K2 Güncel Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen PORTİzmir Uluslararası Güncel Sanat Trienali kapsamında Urla’da doğal alanda bir araya gelen öğrenciler, pamuk, keten, jüt, sisal gibi bitkilerden elde edilen doğal liflerin tekrar doğa ile buluşması için sanat eserleri oluşturdu.

LİFLERİN DOĞA İLE BULUMASI  

İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, ‘Doğayı giydirmek’ adını verdikleri çalışmada, “Doğaya uyumlu interaktif bir çalışma gerçekleştirmeyi amaçladık. Pamuk, keten, jüt, sisal gibi bitkilerden elde edilen doğal liflerin tekrar doğa ile buluşmasını hedeflerken polyester, polyamid gibi sentetik liflerin doğa karşısında nasıl bir tavır sergilediklerini gözlemlemek istiyoruz. Bu amaçla tekstil fabrikalarındaki atık tekstilleri tesadüfi olarak bir araya getirilerek doğa içinde zamanda bir yolculuğa çıkartıyoruz. Liflerin yağmur, rüzgar, güneş gibi doğa olaylarına karşı dayanıklılıkları farklı. Zaman içinde nasıl bir etki oluşacağını da gözlemleyeceğiz” dedi.

SANATÇI YERLEŞKESİNE DÖNÜŞECEK

K2 Güncel Sanat Merkezi Kurucu Yöneticisi Ayşegül Kunter de,: Her proje kendi takviminde etkinliklerini sürdürüyor. Doğayı giydirmek projesinde de doğa şartlarının tekstil ürünleri üzerindeki etkisini gözlemleyeceğiz. Dokunmuş alan da sanatçı yerleşkesine dönüşecek.

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