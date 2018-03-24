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Ünlüler Bucalılar ile buluşacak

Mart ayının son haftasında birbirinden ünlü sanatçıların rol aldığı oyunları sanatseverlerle buluşturacak olan belediye, Buca’nın atmosferini sanatla dolduracak.

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Ünlü oyuncular Deniz Çakır ve Derya Alabora’nın rol aldığı “ Beyaz” adlı oyun Bucalı sanatseverleri bekleyen bir diğer keyifli etkinlik. 28 Mart Çarşamba günü “ Hoş Geldin Boyaca” adlı tiyatro oyunu. Ünlü sinema ve tiyatro oyuncuları Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner’in rol aldığı, komediye yeni bir soluk kazandıran oyun, tiyatro severlere keyifli anlar vadediyor. Gülerken ağlatan, ağlatırken güldüren oyun 29 Mart Perşembe günü sanatseverleri bekliyor olacak.

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