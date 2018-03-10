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Üretim sürüyor yüzler gülüyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projeler meyve vermeye başladı. Yüzde 75 Büyükşehir Belediyesi hibesiyle üreticiye sunulan seralarda da üreticilerin ektiği ürünler yetişmeye ve kazanç getirmeye başladı. Büyükşehir’in sera desteğinden yararlanan Demircili üreticiler, bu seralarda ürettikleri ürünlerini pazarda tüketiciyle buluşturmaya başladı. 

KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR

Üretici, ürünlerini satarak gelir elde ederken, tüketici de organik üretime ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Demircili vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına destekleri ve katkıları nedeniyle teşekkür etti.

KENTE GÖÇ ENGELLENECEK

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsal kalkınmaya yönelik hamlelerinin ve projelerinin devam edeceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, böylece kırsaldan kente göçün de önüne geçmiş olacaklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan da, Demircili üreticiler adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Demircili vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e destekleri ve katkıları nedeniyle teşekkür etti.

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