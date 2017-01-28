Urla yolcusu vapurla buluşuyor

Son teknoloji gemilerle donattığı filosuyla deniz ulaşımında önemli hamleler gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, dış körfezde Foça ve Mordoğan ile başlayan vapur seferlerine yeni bir rota olarak Urla’yı da eklemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. ‘Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi’ kapsamında Urla’da gemi seferlerine başlamaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, bölgenin doğal sit alanı olması nedeniyle, yanaşma yeri olarak bir yüzer iskele yaptı.

Doğaya uyumlu ve bir yerden başka bir yere hareket edebilir özellikteki iskele, aynı zamanda ‘İzmir’de bir ilk’ özelliği taşıyor. Tuzla’da imal edilen ve tamamı çelik olan yüzer iskele, can ve mal güvenliğini sağlamak, çevre kirliliğini önlemek amacıyla Türk Loydu klasında yaptırıldı. Urla Pier adıyla faaliyet gösteren işletme ile İskele Migros binası arasındaki sokağın sahille birleştiği yerde konuşlanan yüzer iskele, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın izninden sonra hizmet vermeye başlayacak.Gemi seferleriyle Urlalıların kent merkezine ulaşımında büyük kolaylık sağlamaya hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da Güzelbahçe’ye de deniz ulaşımı için proje ve ihale çalışmalarını sürdürüyor.

15 GEMİDEN 13’Ü GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımının geliştirilmesi amacıyla Yalova›da ürettiği son teknoloji ve çevreci özelliklerle donatılmış toplam 15 adet gemiden 13’ü sefere başladı.

Katamaran gövde tipinde ve çelikten daha sağlam, alüminyumdan daha hafif, daha uzun ömürlü, işletme maliyetleri düşük ‘karbon kompozit’ malzemeden üretilen gemilerin son ikisi, diğerlerine göre daha yüksek hız kapasitesine sahip olacak.