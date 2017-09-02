Uşak Fuarı çiftinin yüzünü güldürdü

GL Platform tarafından düzenlenen Uşak 3. Ege Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı’nda stant açan 146 firma, çiftlik ekipmanları ve teknolojileri, genetik alanındaki son yenilikler ve yem sektöründeki gelişmeleri üreticiyle buluşturdu. 4 gün boyunca ziyaretçi ağırlayan fuarda özellikle traktör, tarım makinaları ve yem sanayi sektörlerine ilgi yoğun oldu. 100’ün üzerinde traktör satışı gerçekleştirirken, Uşak’taki otellerde fuar nedeniyle tam doluluk oranlarına ulaştı. Fuarda 40 milyon liralık iş bağlantısı gerçekleşti.

GURUR KAYNAGIMIZ...

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, fuar gördüğü ilgi nedeniyle alana sığmayıp dışarıya taştığına dikkat çekek, “Uşak tarımda, sanayide gelişiyor. Artık fark edilen, fark yaratan, geleceğe güvenle bakan bir kentiz. Uşak, diğer illere rol model olan bir kent haline geliyor. Fuarımıza olan ilgi ve burada hem firmaların hem üreticilerin hayata geçirdiği iş bağlantıları da bu girişimcilik ruhunun ve geleceğe güvenle bakmanın sonucudur” dedi.

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan ise Uşak’ta başta valilik olmak üzere belediye, borsa, Oda ve birlikler arasındaki uyum ve güç birliğiyle nelerin başarabildiğinin güzel bir örneğini yaşadıklarını söyledi. Uşak Fuarı’nın sektörün hem bilgilendirme hem de ticaret platformu haline geldiğine dikkat çeken Ceylan, “Bu fuar gerçekleştirdiği iş hacminin dışında aynı zamanda Uşak’ın el ele verdiğinde neler yaptığının da göstergesi. Çiftçisinden, sanayisine kadar üreten kesimin gurur kaynağı” diye konuştu.

HEDEFLER BÜYÜDÜ

Fuara katılan Kayalar Otomotiv yetkilisi Akın Sönmez, standartlarında Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi ağırladıklarını ve 30’un üzerinde traktör satışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Tümosan Bayisi Vedat Öztürk de fuar hedeflerini yakaladıklarını söyledi. Öztürk, “Hedefimiz 40 traktörü bulacağız” dedi. Koç Otomotiv Yetkilisi Hakan Koç ise fuar alanının daha geniş olmasını istediklerini söyledi. Koç da 11 traktör satışı gerçekleştirdiklerini fuar sonuna kadar 20 satışı hedeflediklerini söyledi. Aydın Traktör Yetkilisi İsa Aydın da satış hedeflerine ulaştıklarını vurgulayarak çiftçilerin topraklarda parsel küçüklüğü nedeniyle küçük traktöre yöneldiklerini söyledi.