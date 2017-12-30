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Uşaklı sıcak kalpli gençler sokak canlarını unutmadı

Havaların soğumasıyla birlikte Uşak Patigiller Öğrenci Topluluğu, sokak hayvanlarına bakma ve besleme amaçlı etkinlik başlattı.

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Sosyal Medya hesaplarından başlatılan bu faaliyetlerde sokak hayvanlarının beslemesi ve soğuk havadan korunmalarına yardım etmek için şehir ahalisine seslenildi. Sosyal Medya hesaplarından yapılan çağrılara çok sayıda üniversiteli genç ve Uşak’ın yerli halkı hayvan maması bağışlayarak ve kedi ve köpek evleri yaparak destek verdi. Ayrıca Uşak Patigiller Öğrenci

Topluluğu, şehirde birçok restoran ve lokantayla görüşerek çöpe atılan yemek fazlası toplayıp soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ulaştırdı. Şehrin çeşitli yerlerinde yapmış oldukları hayvan evlerini yerleştirerek mama ve su temin edierek, hayvanların beslenmeleri kolaylaştırıldı.

ŞİDDETİN TÜMÜNE HAYIR

4 seneden bu yana faaliyette olan Uşak Patigiller Öğrenci Topluluğu, Uşak’ta yaşanan hayvan şiddetlerine de sessiz kalmadı. Hayvan ticaretine bir hayvan hakları ihlali olarak karşı çıkan gençler, 200’den fazla hasta ve zarar görmüş sokak hayvanını tedavi ettikten sonra gönüllülere sahiplendirdi.

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