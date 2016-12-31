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Uyuşturucuya Evlat geçit vermedi

Uyuşturucu maddelerle mücadele de amansız bir çalışma yürüten denizli il jandarma komutanlığı görevlileri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bazı şüpheli şahısların Acıpayam’da Alcı ve Karaismailler Mahalleleri ile Denizli il merkezinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde bilgilere ulaşılması üzerine çalışma başlattı. 

Uzun süren takip neticesinde 8 şüpheli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden jandarma ekipleri 28 Aralık’ta 2si Denizli merkezde olmak üzere 8 ayrı adreste 10 şüpheli şahsa yönelik jandarma uyuşturucu madde arama köpeği Evlat’ın da katılımıyla eş zamanla operasyon icra etti. 

Şüphelilere ait araçların aranması esnasında uyuşturucu madde arama köpeği Evlat’ın araç ön yolcu koltuğunun altına özel yapılmış zulayı tespit etmesi üzerine aramayı o yöne yoğunlaştıran jandarma görevlileri zula içerisine gizlenmiş 37 adet uyuşturucu hap extacy ele geçirdi, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise; 3 gr eroin, 2 gr esrar, 51 extacy uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 5 adet 7.65 tabanca fişeği, bin paket kaçak sigara, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahlara el konularak, olay ile ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. 

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