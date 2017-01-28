Vali Altıparmak kamu müdürleriyle bir araya geldi

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) ev sahipliğinde Polisevinde düzenlenen toplantıya; Vali Dr. Ahmet Altıparmak, Vali Yardımcıları Ali Cergibozan, Celalettin Cantürk, Hakkı Ünal, Kemal İnan ve İsmail Soykan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Gülsezen ile Kamu Kurumlarının Bölge ve İl Müdürleri katıldı.

Toplantıda, GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, Ajans hakkında bilgiler vererek; yapılan ve desteklenen projeler, teknik destek programı çerçevesinde Ajansa bağlı Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yapılan eğitim ve eğitime katılım sayıları ile en fazla proje başvurusu yapan kurumlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Vali Dr. Ahmet Altıparmak ise değerlendirmelerde bulunarak, kurumlardan proje üreterek Ajansa başvurularını arttırmalarını istedi. Ülkemiz tarafından Avrupa Birliği fonlarına önemli oranda para aktarıldığına dikkat çeken Vali Dr. Ahmet Altıparmak, “Avrupa Birliği tarafından bize ayrılan fonun yüzde 50’sini harcayamıyoruz. Şu anda daha yeni bu rakamın biraz üstüne çıkabildik. Herkes kendi sektörü ile ilgili proje havuzlarına baksın, o proje havuzlarından yüzlerce proje sunabilirsiniz. Birkaç personelin işi o olsun. Denizli bunu hissettirmeli. Sizlerin de bunu hissettirmeniz gerekiyor. Siz göreve gelmeden önce bir şeyler yapılmamış olabilir. Siz ‘Ben bu kadar proje yaptım’ diyebilmelisiniz. Hazineden size gelen kaynak belli. Bunun ötesinde bir şey yapmak gerekiyor. Bu kaynakta nihayetinde ülkenin elindeki bir değer. Bunu da kullanmamız lazım” dedi.